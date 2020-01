La Juventus consolide son leadership dans la Ligue italienne de football

19 janvier 2020, 17 h 32 Turin, Rome, 19 janvier (Prensa Latina) La Juventus de Turin a consolidé son leadership aujourd’hui dans la Ligue italienne de football, avec une victoire 2-1 sur Parme pour la journée 20 et deux buts de Portugais Cristiano Ronaldo.

La star portugaise a créé la planche au bord de la pause (minute 43), quand il a reçu sur le côté, est entré dans la zone et s’est moqué de deux défenseurs pour effectuer un tir croisé entre plusieurs rivaux, qui ont fini par rester dans le but visiteur.

Déjà dans la partie complémentaire, le Danois Andreas Cornelius a égalisé pour la Parme à 55 minutes, mais Cristiano a mis les Turinois en tête peu après, en 58, avec un tir bas à la passe de l’Argentin Paulo Dybala.

Il s’agit de la cinquième victoire de la Juventus en Serie A, qui s’est également qualifiée cette semaine pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie, après avoir battu l’Udinese 4-0 en huitièmes de finale.

L’Inter Milan a perdu du terrain dans le différend sur le titre en en tirant un dans le domaine de Lecce (17 dans le tableau), un club qui lutte pour la permanence.

Les hommes d’Antonio Conte se sont manifestés par l’intermédiaire d’Alessandro Bastoni, qui a marqué de la tête au centre de Cristiano Biraghi à 71 minutes.

Mais Lecce a réalisé le 1-1 final avec un objectif de Marco Mancosu à 78, poussant le ballon devant la petite surface un ballon permis par le Slovène Zan Majer.

Rome s’est remise de deux défaites consécutives et a battu aujourd’hui Gênes 3-1 en tant que visiteur pour se placer à la quatrième place et maintenir l’illusion d’atteindre les positions de la Ligue européenne des champions.

Le Turc Cengiz nder a donné l’avantage aux capitales à neuf minutes de jeu, le défenseur d’Uel Davide Biraschi avec un gardien à 44 a prolongé le score et l’attaquant bosniaque Edin Dzeko a clôturé le compte à 74; Le macédonien Goran Pandev à 45 ans réduit par l’équipe locale.

L’équipe romaine est montée à la quatrième place avec 38 unités, sous réserve de ce qui se passe avec Atalanta, qui joue demain contre Spal Ferrara, et l’équipe génoise est toujours en difficulté de relégation à la 19e place avec 14 points.

De plus, le remplaçant Ante Rebic a marqué deux fois en 48 et 90 + 3 minutes et l’AC Milan a battu l’Udinese 3-2 à domicile dans un match émotionnel.

L’équipe de Milan reste invaincue depuis le retour du Suédois Zlatan Ibrahimovic dans l’équipe et le résultat de dimanche a porté l’équipe rossoneri au huitième siège, deux points en dessous du col de la Ligue Europa.

Résultats du jour 20:

Samedi:

-Lazio – Sampdoria 5-1.

-Sassuolo – Torino 2-1.

-Naples – Fiorentina 0-2.

Dimanche:

-AC Milan – Udinese 3-2.

-Bolonie – Hellas Verona 1-1.

-Lecce – Inter 1-1.

-Brescia – Cagliari 2-2.

-Genova – Rome 1-3.

-Juventus – Parme 2-1.

Lundi:

-Atalanta – Spal Ferrara.

Tableau des positions:

Équipe PJ PG PE PP GF GC Pts.

1-Juventus 20 16 3 1 39 19 51.

2-Inter Milan 20 14 5 1 41 17 47.

3-Latium 19 14 3 2 46 18 45.

4-Rome 20 11 5 4 37 22 38.

5-Atalanta 19 10 5 4 49 26 35.

6-Cagliari 20 8 6 6 35 31 30.

7-Parme 20 8 4 8 27 27 28.

8-AC Milan 20 8 4 8 21 26 28.

9-Turin 20 8 3 9 26 28 27.

10-Hellas Verona 19 7 5 7 22 22 26.

11-Naples 20 6 6 8 28 28 24.

12-Bologne 20 6 6 8 29 32 24.

13-Fiorentina 20 6 6 8 25 29 24.

14-Udinese 20 7 3 10 19 31 24.

15-Sassuolo 20 6 4 10 32 35 22.

16-Sampdoria 20 5 4 11 20 33 19.

17-Lecce 20 3 7 10 23 39 16.

18-Brescia Calcio 20 4 3 13 19 38 15.

19-Gênes 20 3 5 12 21 41 14.

20-Spal Ferrara 19 3 3 13 12 29 12.

