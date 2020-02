La Juventus contre l’Inter Milan parmi cinq matchs de Serie A annulés en raison d’une épidémie de coronavirus en Italie

L’affrontement en Serie A entre la Juventus et l’Inter Milan a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus.

Quatre autres matchs de haut vol en Italie à l’Udinese, l’AC Milan, Parme et Sassuolo ont été victimes de l’épidémie du virus.

Le coronavirus a entraîné le report de cinq matchs de Serie A

Il était prévu de disputer les matches à huis clos, mais la Serie A a décidé de les reporter à la place samedi matin.

Les matchs se joueront désormais le mercredi 13 mai et la finale de la Coppa Italia, prévue ce jour-là, a été repoussée à sept jours plus tard.

Les matchs de Lazio, Napoli, Lecce et Cagliari se dérouleront normalement, mais le match de la Sampdoria lundi reste à déterminer.

Les matches de Serie A reportés en raison d’un coronavirus

Juventus vs Inter Milan

Udinese vs Fiorentina

AC Milan vs Genoa

Parma vs Spal

Sassuolo vs Brescia

Des villes du nord de l’Italie ont été fermées à cause de la propagation du coronavirus après que plus de 300 personnes ont été infectées, dont 12 sont décédées.

Les matches de ce week-end dans les deux premières divisions de Suisse avaient déjà été reportés après que le gouvernement eut interdit tous les événements impliquant plus de 1 000 personnes.

Vendredi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a promis de faire tout ce qui est nécessaire pour lutter contre la propagation continue du virus et des dizaines d’événements sportifs ont été annulés jusqu’à présent.

S’exprimant à Belfast avant l’assemblée générale annuelle de l’International Football Association Board, Infantino a déclaré: «La santé des personnes est beaucoup plus importante que n’importe quel match de football.

“C’est pourquoi nous devons examiner la situation et espérer qu’elle diminuera plutôt qu’augmentera.

«Pour le moment, il semble qu’il continue d’augmenter. Si les matchs doivent être reportés ou joués sans spectateurs jusqu’à la fin, nous devons passer par là. »

Parallèlement, le syndicat mondial des joueurs de football FIFPro a révélé que ses membres craignaient d’être obligés de jouer dans des «environnements à haut risque» en raison du virus.

“Le FIFPRO est préoccupé par la sécurité des joueurs qui peuvent être exposés au coronavirus (COVID-19), et le danger que le football agisse comme un véhicule pour propager la maladie”, indique son communiqué.

