La Juventus entre en course pour signer l’as de Chelsea Willian et Manchester United prendre la décision d’Ighalo et reporter l’Euro 2020?

La Juventus devrait rivaliser avec Arsenal et Tottenham pour la signature de l’attaquant de Chelsea Willian cet été. Le joueur de 31 ans pourrait être un agent libre à la fin de la saison, son contrat actuel devant expirer. Il est déjà libre de négocier avec des clubs étrangers – ce qui pourrait donner à la Juventus l’avantage dans la bataille pour sa signature. Chelsea, cependant, tient à garder le Brésilien à Stamford Bridge. (Tuttosport)

Arsenal envisage un changement pour le milieu de terrain de l’Atletico Madrid Thomas Partey cet été. On pense que l’homme de 26 ans figure en bonne place sur la liste de souhaits de Mikel Arteta une fois la fenêtre de transfert rouverte. L’Atletico serait prêt pour les offres en raison de sa clause de rachat relativement faible de 45 millions de livres sterling. – HISTOIRE COMPLÈTE

Andy Brassell fournit les dernières informations sur l’avenir de Timo Werner et affirme que l’attaquant en demande “ bougera cet été ”

Timo Werner sera en déplacement depuis RB Leipzig cet été, et le duo de Premier League Liverpool et Chelsea ont été désignés comme les prochaines destinations probables pour l’attaquant en forme. C’est selon l’expert du football européen Andy Brassell, qui a déclaré à talkSPORT que l’international allemand ne rejoindra PAS les rivaux de la Bundesliga, le Bayern Munich, et qu’il souhaite déménager à l’étranger. – HISTOIRE COMPLÈTE

Manchester United veut signer Odion Ighalo sur un contrat permanent cet été. Le Nigérian, actuellement prêté par Shanghai Shenhua, a pris un excellent départ dans sa carrière des Red Devils avec quatre buts depuis son arrivée le jour de l’échéance de janvier. Sa dernière frappe a été un effort étonnant lors de la victoire 5-0 de Manchester United au LASK jeudi. (Manchester Evening News)

Ighalo a marqué un crieur en Autriche

L’Euro 2020 devrait être reporté à l’été prochain en raison de la pandémie de coronavirus. La plupart des ligues majeures d’Europe, y compris la Premier League, ont été suspendues en raison de la propagation de COVID-19 sur le continent. L’UEFA devrait se réunir mardi pour discuter de l’avenir à court terme de ses compétitions – et le Championnat d’Europe devrait être repoussé d’un an. (Sky Sports)

Liverpool devrait manquer 30 millions de livres sterling à la suite de son élimination en Ligue des champions mercredi soir. L’Atletico Madrid a organisé un retour spectaculaire à Anfield pour vider les titulaires de la compétition. Trois buts en prolongation ont étonné les Reds, qui ont dominé tout le match. (Daily Star)

Selon certaines informations, Phil Neville quitterait son poste de manager chez England Women à la suite de ses récents résultats médiocres. Les Lionnes n’ont pas réussi à défendre la SheBelieves Cup, remportant un seul de leurs trois matchs aux États-Unis. Leur mauvaise forme continue leur a fait perdre sept de leurs 11 derniers matchs. Ils n’ont également remporté que trois matchs depuis les quarts de finale de la Coupe du monde l’an dernier. – HISTOIRE COMPLÈTE

