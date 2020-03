La Juventus mène la course pour Paul Pogba de Man Utd, Man City veut que Tonali et Gareth Bale soient transférés gratuitement

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins des journaux de mercredi et en ligne…

La Juventus pense qu’ils mènent la course pour signer Paul Pogba de Manchester United. Pogba est depuis longtemps lié à une sortie d’Old Trafford, et un départ cet été est considéré comme probable étant donné que le milieu de terrain a traversé une saison difficile et blessée. Le Real Madrid et l’ancien club de la Juventus de Pogba sont censés être pour lui, bien que les Italiens soient confiants dans la bataille de transfert. (Tuttosport)

Manchester City espère signer avec le milieu de terrain de Brescia, Sandro Tonali, selon la presse. Tonali, 19 ans, est considéré comme l’un des meilleurs jeunes joueurs d’Europe et est recherché par une multitude de meilleurs clubs du continent, dont la Juventus et le PSG. City et Chelsea ont déjà été nommés rivaux pour la signature de l’adolescent, et l’équipe de Pep Guardiola est à nouveau liée à Tonali. Le milieu de terrain a déjà disputé 74 matches avec le club et a remporté trois sélections pour l’Italie bien qu’il n’ait pas encore 20 ans. (Tuttosport)

Gareth Bale pourrait quitter le Real Madrid en transfert gratuit cet été. Bale était sur le point de quitter Los Blancos en juin dernier pour la Chine, même si un mouvement s’est effondré à la onzième heure. Il était également lié à un retour à Tottenham en janvier, mais, encore une fois, aucun mouvement ne s’est matérialisé. Le Real pourrait désormais sanctionner sa sortie gratuitement car les géants de la Liga savent qu’il occupera une place précieuse pour les joueurs non européens lorsque la période de transition au Brexit prendra fin le 31 décembre 2020. (Marca)

Henrikh Mkhitaryan a passé la saison en prêt à Roma auprès d’Arsenal, et les Gunners veulent le vendre définitivement cet été. Les Roms veulent également signer Mkhitaryan, le milieu de terrain arménien, à temps plein, car il a marqué six buts et en a créé quatre autres pendant son séjour en Italie. Mkhitaryan a rejoint Arsenal depuis Man United en janvier 2018. (Express)

Roman Abramovich, le propriétaire de Chelsea, a vu sa valeur nette baisser de 2,4 milliards de livres sterling cette année en raison du coronavirus. Un certain nombre des plus grands milliardaires russes ont vu leur valeur nette chuter au milieu de la pandémie de COVID-19, le président Vladimir Poutine lui-même ayant déclaré avoir perdu 2,8 milliards de livres sterling. Abramovich, qui a pris la direction de Chelsea en 2003, devrait encore valoir 10,95 milliards de livres sterling. (Moscow Times, via Star)

Manchester United fera un «effort important» pour recruter Samuel Umtiti de Barcelone cet été. Le défenseur central Umtiti pourrait être vendu par le Barça, car ils ont besoin de lever plus de 100 millions d’euros de ventes de joueurs avant le début de la saison prochaine. Umtiti a été une cible à long terme de Man United, bien qu’Arsenal puisse entrer dans la course et rivaliser avec les Red Devils dans la fenêtre de transfert d’été. – HISTOIRE COMPLÈTE

Manchester United a déclenché une clause pour prolonger d’un an le contrat de Nemanja Matic. Le milieu de terrain de 31 ans entrait dans les derniers mois de son contrat actuel et les Red Devils ont décidé d’exercer l’option de le garder au club jusqu’à l’été prochain. Les discussions devraient avoir lieu sur un contrat à plus long terme pour le milieu de terrain, qui a rejoint Chelsea en 2017. – HISTOIRE COMPLÈTE

