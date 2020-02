La Juventus prépare un chèque en blanc pour Pep Guardiola

Il n’y a pas de bons moments à Turin. La mauvaise passe qui enchaîne lors des 10 derniers matches de championnat Juventus a fait sonner les noms pour soulager le banc Maurizio Sarri. Du point Daily Mail à la boîte bianconero serait prêt à offrir à Pep Guardiola un chèque en blanc afin de quitter Manchester City et se diriger vers le Piémont italien.

Bien que le champion italien défile dans un match avec des points avec l’Inter et soit toujours en vie en Coupe et en Ligue des champions, les derniers résultats obtenus en Serie A ont permis aux Milanais de les atteindre en premier lieu et de semer des doutes au Juventus Stadium. Pas même la bonne série de Cristiano Ronaldo, qui a marqué au cours des 10 derniers jours, a permis à Vecchia Signora de maintenir les différences avec son principal concurrent pour le titre de ce parcours.

Cette situation a fait que déjà commencer à penser au relais de Sarri pour le prochain cours. Le candidat principal, et avec qui ils seraient obsédés à Turin, serait Pep Guardiola. L’entraîneur de Manchester City avait déjà été tenté par l’équipe de bianconero il y a deux saisons. Ensuite, le technicien a refusé de quitter la discipline citoyenne.

Guardiola facture plus de 17 millions d’euros, étant le deuxième technicien le mieux payé au monde. Afin de le convaincre, Daily Mail révèle la La Juventus serait prête à vous offrir un chèque en blanc pour être le vôtre Guardiola Qui définit le montant que je souhaite facturer.

Avec sa signature, l’équipe italienne ferait un engagement important pour retourner au sommet de l’Europe. Avec la signature de Cristiano Ronaldo en 2018, ils ont frappé la table, mais ce n’était pas suffisant pour atteindre à nouveau la finale de la Ligue des champions. Au détriment de ce qui se passe ce cours, de la Juventus, ils seraient prêts à faire une autre signature galactique – cette fois pour le banc – pour atteindre le trône continental.