La Juventus prépare une offre record de 150 millions de livres sterling pour Virgil van Dijk et pense que le défenseur de Liverpool “pourrait être prêt pour un nouveau défi”

La Juventus pense qu’elle peut signer Virgil van Dijk de Liverpool cet été et prépare une offre d’environ 150 millions de livres sterling pour le défenseur central, selon des informations.

Le succès de la Premier League étant de plus en plus probable, les géants de la Serie A croient pouvoir prendre le capitaine néerlandais comme il serait ouvert à un nouveau défi.

Virgil van Dijk serait sur la liste de souhaits du patron de la Juventus Maurizio Sarri

Selon The Sun, la Juve veut faire de Van Dijk le défenseur le plus cher de l’histoire – pour la deuxième fois – et aligner l’ancienne star de Southampton aux côtés de son compatriote Matthijs de Ligt.

L’as hollandais était le finaliste du Ballon d’Or 2019 et a également remporté le titre de Joueur de l’année PFA et de Joueur de l’année de Premier League en 2018/19. C’est ce succès continu qui signifie que les géants italiens pensent qu’un nouveau défi pourrait plaire.

Une source proche du club a déclaré au Sun: «Après avoir remporté un sac plein de trophées avec Liverpool, la Juventus pense qu’il pourrait être prêt pour un nouveau défi à la fin de la saison – d’autant plus qu’il joue au Royaume-Uni depuis quelques années.

“Et le club prévoit activement de faire une énorme offre pour lui cet été.”

La nomination au Ballon d’Or “ spéciale ” pour un défenseur, selon la star de Liverpool Virgil van Dijk

S’adressant au Dail Mail avant le week-end, Van Dijk a révélé qu’il voulait terminer sa carrière sans un seul regret alors qu’il atteignait ses premières années.

“La décision que j’ai prise n’a pas été trop mauvaise!”, A déclaré Van Dijk. «J’ai 28 ans maintenant et je veux réaliser tous les rêves que j’ai jamais eu. La vie peut être courte. Votre carrière peut également être courte.

«Je veux en profiter chaque minute. J’aime jouer avec cette équipe et ce manager. Nous ne pouvons pas regarder trop loin. Mais en ce moment, j’aime ça.

“Je ne regarde pas la table. Vous [only] besoin de regarder la table à la fin de la saison. “

L’homme de 28 ans a admis dans une interview qu’il voulait tirer le meilleur parti de sa carrière

La marche invaincue de Liverpool vers un premier titre en 30 ans s’accélère encore, car une victoire 4-0 sur Southampton lui a valu 22 points d’avance en tête de la Premier League.

Alors que Manchester City, son rival le plus proche, joue à Tottenham dimanche, l’équipe de Jurgen Klopp a tourné la vis encore plus loin avec des buts en seconde période d’Alex Oxlade-Chamberlain, contre son ancien club, Jordan Henderson et un doublé de Mohamed Salah.

Sept autres victoires garantiront leur premier championnat national depuis 1990 après une 24e victoire en 25 matchs et une neuvième feuille blanche en 10 matchs après avoir usé des adversaires difficiles et difficiles.

