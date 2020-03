La Juventus suspend le salaire des joueurs et des entraîneurs pour quatre mois

La Juventus prendre des mesures économiques pour le coronavirus. L’entité italienne a pris la décision de réduire la rémunération annuelle de la première équipe, tant les joueurs que les entraîneurs, au point de payer leur salaire en correspondance avec les versements mensuels pour mars, avril, mai et juin 2020. Cette décision va de pair avec la suspension de l’activité en Serie A et en Ligue des champions en raison du coronavirus, ainsi que l’incapacité des hommes de Maurizio Sarri à poursuivre l’entraînement.

La baisse de salaire des membres de la première équipe a été fait en accord mutuel avec ceux-ci, tel que rapporté par la Juventus. Avec cette mesure, la Juve économise 90 millions d’euros dans le reste de la saison 2019-2020, bien qu’ils laissent la possibilité ouverte à une nouvelle négociation au cas où la saison ne serait pas terminée et les jeux reprendraient dans la prochaine semaines.

L’entité a remercié dans sa déclaration la compréhension des joueurs et des entraîneurs avec la situation que connaît le club, dérivée de la crise de Covid-19 qui affecte particulièrement l’Italie et l’Espagne. Cette mesure peut être rejointe par le reste des équipes des compétitions professionnelles italiennes, en attendant la rencontre lundi prochain entre la Ligue, la Fédération et l’Association de football, au cours de laquelle la suspension définitive des tournois pourrait être décidée.