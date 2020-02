La langue virale de Shakira brûle Internet et c’est déjà une histoire du Super Bowl

Shakira sans aucun doute le momentazo du Super Bowl avec sa performance à la pause avec Jennifer Lopez. La chanteuse colombienne a joué un jeu avec sa langue devant la caméra au milieu de la performance qui est devenue virale et fait déjà partie de l’histoire des anecdotes du Super Bowl.

En particulier Duel de divas entre Shakira et Jennifer López qui a vécu le reste du Super Bowl, le Colombien a joué dans l’un des moments de la nuit en faisant un jeu avec la langue devant la caméra. Bien sûr, l’image est rapidement devenue virale et a provoqué, en plus des milliers de mèmes, que tous les utilisateurs d’Internet ont commencé à établir des théories sur l’explication de la langue de Shakira.

La théorie la plus répandue sur Internet fait valoir que Shakira avait l’intention de faire un clin d’œil à sa terre et voulait honorer le carnaval de Barranquilla, sa ville natale, et la troupe Son de Negro, qui exécute une danse dont les gestes sont une moquerie des esclaves envers les colonisateurs.

Le meilleur cadeau d’anniversaire a été de ressentir le soutien de tous mes fans et de l’équipe de travail la plus incroyable et éthique qu’un artiste puisse désirer. Nous avons gravi le Kilimandjaro et les Latinos sont entrés dans l’histoire ce soir. Nous n’y serions pas parvenus sans vous! pic.twitter.com/LDsBffgRCV

– Shakira (@shakira) 3 février 2020

Pour ceux qui ne connaissent pas #Shakira homenejendo à la troupe des “are in black” du #CarnavalDeBarranquilla #SuperBowl Ce n’était pas une simple langue de sortie, c’était un hommage à cette troupe! #sondenegro https://t.co/XZuGclO6ez pic.twitter.com/iqFJIOr7HT

– Edwin Mendivil Barceló (@vizualdatos) 3 février 2020