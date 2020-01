La Lazio, Naples et l’Inter en quarts de finale de la Coupe d’Italie de football

14 janvier 2020, 17h46 Rome, 14 janvier (Prensa Latina) La Lazio, Naples et l’Inter Milan ont remporté la victoire aujourd’hui dans leurs arrêts respectifs contre Cremonese, Perugia et Cagliari, pour s’assurer une place en quart de finale de la Coupe Football Italie.

La Lazio, champion en titre, a battu Cremonese quatre buts par zéro avec des buts de Patricio Gabarrón, d’Espagne, à la minute dix, du local Marco Parolo (26), de son compatriote et tireur Ciro Immobile (58) et de Bartolomeu Quissanga, de Angola, à 89.

Dans la phase suivante, les étudiants de l’entraîneur Simone Inzaghi affronteront le défi de Naples, vainqueur 2-0 sur Pérouse, grâce aux buts marqués par l’attaquant Lorenzo Insigne aux minutes 26 et 38, dans les deux cas de pénalités.

Pendant ce temps, l’Inter Milan a battu Cagliari 4-1 avec deux buts du grand attaquant belge Romelu Lukaku à la première et 49 minutes, un autre de Borja Valero, d’Espagne, à 22 et un de plus d’Andrea Ranocchia à 80.

Pour les défaits, escompté à la minute 72 le milieu de terrain Christian Oliva, d’Uruguay.

