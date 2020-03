La légende de Chelsea, John Terry, termine son défi de rester à la maison avec un trophée de la Ligue des champions et une référence hilarante en kit complet

John Terry a potentiellement offert le meilleur «défi de rester à la maison» à ce jour.

Le football étant suspendu en raison d’un coronavirus, les footballeurs du monde entier ont fait des tours avec du papier toilette pour passer le temps.

. – Contributeur

Les célébrations du kit complet de Terry sont entrées dans l’histoire du football

Le défi a été relevé de différentes manières – la plupart ne font que des objets de maintien, tandis que le tourbillon de Felipe Melo ressentait toute la force d’une fente à deux pieds.

Et la légende de Chelsea, Terry, est allée plus loin: faire passer son rouleau de papier toilette dans une réplique du trophée de la Ligue des champions tandis que la musique emblématique de la compétition joue en arrière-plan.

Une légende disait: “J’allais mettre mon kit mais je ne trouvais pas mes protège-tibias.”

Terry faisait référence à son comportement tristement célèbre immédiatement après que Chelsea ait remporté la finale de la Ligue des champions 2012 aux tirs au but contre le Bayern Munich.

L’ancien skipper des Blues n’a joué aucun rôle dans le match après avoir été expulsé lors de la victoire en demi-finale contre Barcelone – mais cela ne l’a pas empêché de révéler un kit complet comme il l’a célébré avec ses coéquipiers.

Écoutez l’histoire de Tony Cascarino sur le moment où l’équipe de la République d’Irlande a rencontré le pape Jean-Paul II à Italia 90

Terry a insisté sur le fait que les règles de l’UEFA stipulaient que chaque joueur sur le podium doit être en tenue complète, mais Internet a quand même déclenché son ridicule.

Le joueur de 39 ans, actuellement directeur adjoint à Aston Villa, a également partagé une image de sa fille faisant le défi – et ce n’était pas mal non plus!

.