La légende de la Juventus Gianluigi Buffon s’apprête à signer un nouveau contrat d’un an avec les géants de la Serie A

Gianluigi Buffon devrait décrocher un nouvel accord d’un an à la Juventus – qui le mènerait après son 43e anniversaire.

Le légendaire gardien de but, qui en est à sa 18e saison avec les géants de la Serie A, a disputé 11 matchs toutes compétitions confondues en 2019/20.

.

Gianluigi Buffon de retour à la Juventus après avoir quitté le Paris Saint-Germain l’été dernier

Et Goal affirme que le bouchon vétéran est sur le point de prolonger son contrat actuel – qui expire actuellement le 30 juin – d’une année supplémentaire.

Buffon a rejoint la Juve dans un transfert de record mondial de Parme en 2001, remplaçant Edwin van der Sar entre les bâtons.

Il a fait ses débuts en tant que jeune visage de 17 ans en 1995, et maintenant après

Buffon a fait ses adieux aux supporters à la fin de la campagne 2017/2018 après 17 ans passés avec le club, en lien avec les sacs d’argent de la Ligue 1 Paris Saint-Germain.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Cependant, il a fait un retour choc au club au début de cette saison, et remplace actuellement le gardien de premier choix Wojciech Szczesny.

Outre Buffon, la Juve aurait également conclu des accords pour prolonger les contrats de Giorgio Chiellini et Blaise Matuidi à la fin de la campagne en cours.

Matuidi, avec son coéquipier de la Juventus Daniele Rugani, a été testé positif pour le coronavirus.

Tyson Fury publie un message sur le coronavirus

.