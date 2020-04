La légende de la NFL expulsée du parc de Tampa pour avoir enfreint la réglementation sur les coronavirus

Tom Brady, le légendaire quart-arrière de la NFL, a été cité pour avoir enfreint la réglementation sur les coronavirus pendant la pandémie en cours.

COVID-19 fait des ravages à travers le monde, les États-Unis étant le pays le plus touché au monde.

Aux États-Unis, près de 800 000 cas ont été confirmés, le coronavirus faisant 42 518 victimes.

Le président Donald Trump a annoncé lundi que l’immigration aux États-Unis sera suspendue en raison d’un coronavirus

Alors que les manifestants ont organisé des rassemblements pour mettre fin au verrouillage et que la Maison-Blanche elle-même s’efforce de remettre les économies de certains États en marche, la majorité des États-Unis restent bloqués.

En raison de ces restrictions, tous les parcs de Tampa, en Floride, sont fermés aux visiteurs, de nombreux États introduisant des directives similaires.

Mais cela n’a pas empêché une personne d’enfreindre la réglementation – la légende de la NFL Brady!

Le quart-arrière de 42 ans, qui a quitté le mois dernier la Nouvelle-Angleterre après 20 ans pour les Buccaneers, travaillait dans un parc – et a finalement été expulsé du parc et cité par un membre du personnel en patrouille.

La mairesse de Tampa, Jane Castor, a déclaré: «Je dois aussi vous raconter cette histoire. Maintenant, je dis toujours aux gens, je ne suis pas du genre à bavarder, donc vous n’avez pas entendu ça de moi.

Tom Brady a récemment rejoint Tampa Bay, mais a déjà eu une altercation avec les autorités locales

«Nos parcs sont fermés; et donc beaucoup de nos employés des parcs patrouillent juste pour s’assurer que les gens ne pratiquent pas de sports de contact et des choses comme ça, et ont vu une personne s’entraîner dans l’un de nos parcs du centre-ville.

“Et elle est allée lui dire qu’il était fermé et que c’était Tom Brady … Il a été cité.”

Le repêchage de la NFL 2020 commence cette semaine, mais en raison de la crise des coronavirus, il se tiendra virtuellement, avec des entraîneurs d’équipe et des GM qui le mèneront de leur domicile à l’aide de téléphones et d’Internet.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

