La légende de la WWE, Jim Ross, explique comment Stone Cold Steve Austin et The Rock sont allés à Vince McMahon pour sauver sa carrière

Pour la plupart des gens, Jim Ross est le plus grand annonceur de l’histoire de la lutte professionnelle.

C’était la voix de l’ère Attitude, l’ère la plus populaire que le monde de la lutte ait jamais connue.

Jim Ross et Jerry «The King» Lawler étaient les voix de l’ère Attitude

Cependant, sa carrière a été presque interrompue.

Ces jours-ci, Good Ol ‘JR est un commentateur de All Elite Wrestling et il sert également de consultant dans les coulisses, mais au tournant du millénaire, il travaillait dans un rôle très stressant de commentateur et de chef play-by-play des relations avec les talents à la WWE.

Ross subirait quelques accès de paralysie de Bell qui paralyseraient partiellement son visage.

Cela a rendu son twang du sud encore plus prononcé et, selon les propres mots de JR, dans une «entreprise de type apparence», il menait une bataille perdue.

Cependant, comme révélé lors d’un récent entretien avec Inside the Ropes, JR avait dans son coin deux des plus grandes stars de l’histoire de l’entreprise et ils ont maintenu sa carrière en vie.

WWE.com

The Rock and Stone Cold Steve Austin sont deux des plus grands tirages de l’histoire de la lutte

“Je pensais à l’époque que ce serait probablement mon dernier spectacle”, a déclaré Ross.

«Ma paralysie faciale ne s’améliorait pas et le monde de la WWE est une entreprise très typée et le fait que cette paralysie ne m’ait pas fait sourire est déconcertant pour certains. Alors j’ai pensé: «c’est probablement mon dernier Raw», mais heureusement ce n’était pas le cas.

“C’est parce que The Rock et [Steve] Austin est allé voir Vince McMahon et a dit: «Nous voulons que JR appelle notre match, c’est notre gars.» Je suis toujours ému de parler de ça.

«Ils ont respecté mon travail, je suppose qu’après toutes ces années, ils savaient que je les respectais. J’étais fan et je serai toujours fan. »

Ross parle de WrestleMania 15 en 1999 et il en était de même pour WrestleMania 17 en 2001. Le Rock and Stone Cold Steve Austin était à la tête de WrestleManias avec Ross dans la cabine.

Le dernier match d’Austin a terminé une trilogie avec The Rock à WrestleMania 19 en 2003 et Ross a également appelé ce match.

