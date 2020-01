La légende de la WWE Kevin Nash publie une photo d’un genou brutalement déformé qui l’a forcé à se retirer de la lutte

Kevin Nash est l’une des superstars les plus importantes de l’histoire de la lutte professionnelle pour diverses raisons.

Mais son passage à la WCW en 1996 avec Scott Hall a changé l’industrie à jamais en raison de leurs contrats garantis. Maintenant, les étoiles sont payées différemment de ce qu’elles étaient il y a des décennies.

Nash, maintenant âgé de 60 ans, a pris sa retraite d’être un concurrent sur le ring en 2011 et il a maintenant révélé pourquoi il devait absolument le faire.

Il a subi une arthroplastie du genou et une thérapie par cellules souches après avoir «détruit» son genou droit en 1986 et affirme maintenant qu’il est en meilleure forme physique, ajoutant qu’il «a travaillé 29 ans sur une jambe».

“La raison pour laquelle j’ai pris ma retraite était que j’étais déformé et paralysé”, a-t-il tweeté avec une photo.

«Ce remplacement du genou et deux ans de rééducation et d’entraînement ont été brutaux. Le simple fait de réaligner mes hanches était incroyablement douloureux. Pour les ennemis, f ** k off. À ceux qui ont défendu ma guérison, j’envoie mes remerciements et mon amour. »

– Kevin Nash (@RealKevinNash) 7 janvier 2020

Nash était un membre fondateur du NWO, l’une des écuries les plus influentes de l’histoire de la lutte.

Il a également été champion du monde à plusieurs reprises à la fois à la WWE et à la WCW, ainsi qu’une figure éminente de la TNA pendant un certain temps.

Maintenant, en avril de cette année pendant le week-end de WrestleMania 36, ​​Nash sera intronisé au Hall of Fame avec ses frères NWO Hall, Hulk Hogan et X-Pac. Cela fera des deux hommes deux fois Hall of Famers de la WWE.

Nash était l’une des principales superstars qui a aidé la WCW à vaincre la WWE dans les classements pendant 83 semaines.

WWE

Le NWO présentait à l’origine Kevin Nash, Hulk Hogan et Scott Hall

Cependant, en parlant à talkSPORT l’été dernier, Nash a déclaré qu’il pensait qu’AEW avait un long chemin à parcourir avant d’être de vrais rivaux de la WWE.

“Bien sûr, c’est sur leur radar”, a-t-il déclaré.

“Mais si vous avez déjà été dans cette mégalopole d’une entreprise – lorsque vous avez quelqu’un comme Triple H qui tourne à 100 miles par heure toute la journée, tous les jours – ils ont une grande et merveilleuse entreprise cotée en bourse qu’ils ‘ Je dois courir et m’occuper de tous les jours, ils ne peuvent pas consacrer trop de temps à penser à la compétition. »

