La légende de la WWE Triple H révèle pourquoi les événements britanniques sont “ impressionnants ” et “ uniques ” par rapport aux spectacles américains avant NXT UK TakeOver à Blackpool

La superstar de la WWE Triple H affirme que les fans de catch au Royaume-Uni créent une atmosphère «unique» par rapport aux événements aux États-Unis – et il adore ça!

talkSPORT a été rejoint par la royauté de lutte samedi matin – The Game lui-même.

La salle des célébrités est actuellement sur les côtes britanniques avant l’événement très attendu NXT UK TakeOver de ce week-end à Blackpool.

WWE

Triple H avec le champion du Royaume-Uni Walter, qui défendra son titre contre la star écossaise Joe Coffey dans NXT UK TakeOver: Blackpool II

L’événement sera le troisième TakeOver organisé au Royaume-Uni, après deux spectacles très réussis à Blackpool et Cardiff en 2019, et le retour de dimanche dans la ville balnéaire du nord promet d’être encore plus important.

Après avoir dévoilé ses plans pour de futurs emplacements et un éventuel événement à Londres, Triple H a révélé à talkSPORT comment les événements basés au Royaume-Uni sont si différents des spectacles à guichets fermés à travers l’étang.

Et il semble que le football soit une énorme raison.

“Pour moi, la plus grande différence est le chant”, a déclaré l’icône de la lutte et fan de West Ham lors de l’échauffement de Gameday samedi.

«Les foules britanniques sont extrêmement vocales, et je pense que cela a à voir avec le football.

«Les chansons qu’ils chantent et les chants qu’ils font sont très uniques.

«Un peu de cela a repris aux États-Unis, mais c’est quelque chose de très unique ici.

Un partisan de West Ham, Triple H, affirme que les fans de catch britanniques apportent une atmosphère de football aux événements de la WWE

“C’est incroyable de voir certains des trucs qu’ils proposent, c’est très individualisé pour le talent [the wrestlers], ils composent les paroles des chansons et c’est génial à voir.

«Cela en fait un spectacle vraiment amusant pour les gens qui peuvent venir chanter, et cela fait partie du spectacle.

“Ils sont fous, quoi qu’ils fassent.

“C’est génial et nous l’adorons.”

Vous pouvez regarder NXT UK TakeOver: Blackpool II sur le réseau WWE ou BT Sport ce dimanche.

