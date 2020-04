La légende de l’arsenal Jens Lehmann révèle qu’il s’est rétabli d’un coronavirus mais affirme qu’il a eu une pire grippe

L’ancien gardien de but d’Arsenal, Jens Lehmann, a récupéré un coronavirus, mais insiste sur le fait qu’il a eu de plus mauvais accès de grippe.

L’Allemand a appelé à une distanciation sociale dans les stades de football une fois que le football reprendra, mais estime qu’un siège sur quatre à pourvoir sera suffisant.

Lehmann a joué pour Arsenal entre 2003-08 et les a brièvement rejoints en 2011

Lehmann, qui faisait partie de l’équipe Invincibles d’Arsenal en 2003/04, a révélé qu’il avait été victime de COVID-19 en mars.

L’homme de 50 ans a déclaré: «J’ai été infecté à la mi-mars. J’ai souffert d’une toux et d’une légère fièvre pendant un jour et demi.

«Après deux semaines de mise en quarantaine, les autorités m’ont de nouveau déclaré en bonne santé.

«Je l’ai trouvé moins mauvais que lorsque j’ai eu la grippe.

«Mais les personnes à risque doivent bien sûr être prudentes. Cela aide probablement aussi à vivre une vie saine. »

Wolfganf Schauble, qui est le président du parlement allemand, a été critiqué pour avoir suggéré que les matchs de Bundesliga pourraient admettre un nombre limité de supporters une fois la saison recommencée.

Mais Lehmann a maintenu: “Je n’ai pas entendu de contre-arguments raisonnables jusqu’à présent. Si un seul siège sur quatre est occupé, la distance entre les personnes est suffisante.

«Quiconque enfreint les règles de distanciation sociale serait expulsé et se verrait interdire un stade.

«Je suis généralement d’accord avec ce que dit M. Schauble. Nous devons remettre l’Allemagne sur pied et la remettre en marche, afin que l’économie puisse survivre à la crise.

«Cela vaut pour toutes les branches d’activité, y compris la Bundesliga.»

