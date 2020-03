La légende de l’Atletico Madrid Jose Luis Capon décède à l’âge de 72 ans, moins de 24 heures après la mort d’un jeune joueur de 14 ans

L’ancien défenseur de l’Atletico Madrid Jose Luis Capon est décédé à l’âge de 72 ans.

L’arrière a joué pour l’équipe espagnole tout au long des années 1970 où il a remporté deux titres de champion, une Coupe d’Espagne et une Coupe Intercontinentale.

Jose Luis Capon est décédé à l’âge de 72 ans

Il a fait 269 apparitions au total pour l’Atletico et a été honoré d’un match de témoignage en 1980.

Une déclaration du club dimanche disait: «Aujourd’hui est un triste jour pour la famille rojiblanca.

«L’Atletico de Madrid est en deuil pour la mort de notre ancien joueur Jose Luis Capon Gonzalez. L’ancien défenseur du rojiblanco est décédé à l’âge de 72 ans dans sa ville natale.

«Pour se souvenir de Capon, le drapeau honorant nos fans situés dans la Wanda Metropolitano flottera en berne pendant 24 heures en l’honneur de notre joueur légendaire.

La nouvelle est arrivée juste 24 heures après le décès tragique du jeune Atletico Christian Minchola

«Avec le départ de Capon, la famille Atletico perd un autre des symboles qui ont tout donné pour ce club sur et en dehors du terrain.

«Du club, le président, chef de la direction et notre conseil d’administration présentent leurs sincères condoléances à toute sa famille et à ses amis.»

Le Real Madrid a tweeté: «Le Real Madrid est profondément attristé par le décès de la légende @Atleti Jose Luis Capon.

“Tout notre courage et notre soutien vont à sa famille et à ses amis, à son club et à tous les supporters de l’Atletico Madrid.”

L’Atletico n’a pas révélé la cause du décès de Capon dans sa déclaration.

La nouvelle intervient moins de 24 heures après la mort tragique du jeune joueur d’équipe Christian Minchola, 14 ans, samedi.

L’attaquant adolescent a rejoint l’académie de l’Atletico à l’âge de sept ans en 2013, marquant plus de 50 buts en montant dans les rangs des jeunes.

.