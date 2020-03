La légende de Liverpool, John Barnes, affirme que les dirigeants de Premier League en fuite n’ont pas obtenu de meilleurs joueurs que Manchester United, Arsenal ou Tottenham

John Barnes pense que c’est la mentalité de Liverpool, par opposition à la qualité, qui les distingue du reste du peloton de tête en Premier League.

Les Reds sont sur le point de décrocher leur premier titre de champion en plus de 30 ans après une superbe campagne 2019/20, qui leur a fait perdre une seule fois en 29 matches.

John Barnes a remporté deux titres de première division avec Liverpool

Cependant, les hommes de Jurgen Klopp devront peut-être attendre un certain temps avant de lever l’illustre trophée, avec une suspension illimitée du football dans toute l’Europe en raison de la pandémie de coronavirus.

Les leaders en fuite – actuellement à 25 points d’avance sur les challengers les plus proches de Manchester City – ont été la vedette du premier vol de l’Angleterre cette saison.

Néanmoins, le grand Barnes d’Anfield pense qu’il n’y a pas trop de différence dans la qualité de l’équipe de Klopp par rapport à Manchester United et à d’autres.

“Liverpool n’a pas de meilleurs joueurs que Manchester United, Arsenal et Tottenham”, a-t-il déclaré à BonusCodeBets.co.uk.

Les hommes de Jurgen Klopp se sont enfuis avec la Premier League cette saison

«Mais ce qu’ils ont, c’est plus d’harmonie, plus de convivialité, plus de croyance et plus d’humilité avec les joueurs.

«Ils ont un caractère différent en eux, ce qui les rend beaucoup plus performants.

“Manchester United n’a pas besoin d’autres joueurs car ils ont de bons joueurs, tout comme Arsenal, Spurs et Chelsea.”

Il a poursuivi: «La raison pour laquelle Manchester City et Liverpool sont les meilleures équipes est à cause du caractère et de l’attitude qu’elles ont.

«Les fans et les joueurs doivent sentir que le manager est en charge comme ils le font avec Klopp et Pep.

“Les fans de Liverpool doivent prendre beaucoup de crédit pour la façon dont Brendan Rodgers a été licencié car il n’a jamais eu ce pouvoir.”

