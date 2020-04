La légende de Liverpool, John Barnes, place six joueurs de Manchester United dans son ‘All Time Premier League XI’

Un certain nombre de joueurs phénoménaux ont honoré la Premier League et tout le monde a une opinion sur les meilleurs.

Eh bien, John Barnes a tendu le cou pour nommer son “All Time Premier League XI”.

L’ancien patron de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a été nommé directeur du XI de Barnes

Il peut y avoir une ou deux surprises dans la formation de la légende de Liverpool, qui a nommé les joueurs de SIX Manchester United dans l’équipe fantastique.

Pendant ce temps, il n’y a pas de place pour les grands de la Premier League, notamment Eric Cantona, Paul Scholes, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, ​​Cristiano Ronaldo, Didier Drobga, Sergio Aguero et bien d’autres.

Un joueur de Liverpool fait la coupe dans Steven Gerrard mais il n’y a pas de place pour Luis Suarez, même si Barnes l’a nommé dans son All Time Liverpool XI.

Ci-dessous, vous pouvez voir l’élite de Premier League XI de Barnes, qui a sélectionné au nom des paris de code bonus, et ses explications pour choisir chaque joueur.

Sir Alex Ferguson – Manager (patron de Manchester United depuis 27 ans)

Le manager notoire de l’histoire du football jusqu’à ce que Jurgen Klopp le dépasse! Sir Alex a remporté la Premier League treize fois et est largement considéré comme le meilleur manager de la Premier League de tous les temps.

Peter Schmeichel – Gardien (292 apparitions pour Manchester United)

Un gardien de but brillant, qui a joué à un niveau élevé pendant de nombreuses années en Premier League, jouant à Manchester United. Un joueur qui a remporté tous les trophées à United.

Peu seraient en désaccord avec Barnes sur la sélection de Schmeichel

Gary Neville – Arrière droit (400 apparitions pour Manchester United)

À l’école, les pires joueurs ont joué l’arrière droit, ils sont les derniers joueurs de l’équipe de l’école, donc Neville est là pour moi!

Blague à part, en tant que défenseur, il mettait tout en jeu chaque fois qu’il portait un maillot United et jouait à un niveau élevé depuis plus de dix ans, remportant de nombreux titres de Premier League ainsi que la Ligue des champions.

Rio Ferdinand – Défenseur central (312 apparitions pour Manchester United)

Tout ce qu’il a gagné avec Manchester United, et le nombre de fois qu’il a joué pour l’Angleterre est très impressionnant.

Ferdinand a organisé et organisé la défense de Manchester United pendant plus de dix ans, remportant la Ligue des champions et la Premier League. Son record d’honneurs majeur parle de lui-même.

Ferdinand a rejoint Man United de Leeds pour 30 millions de livres sterling en 2002, ce qui était un record britannique à l’époque

John Terry – Défenseur central (492 apparitions pour Chelsea)

Tout comme Rio, Terry a été si constant pour Chelsea pendant tant d’années, l’un des meilleurs défenseurs de la Premier League de tous les temps à coup sûr. Encore une fois, son record de titres est phénoménal.

Terry a remporté cinq titres de Premier League

Ashley Cole – Arrière gauche (229 apparitions pour Chelsea)

En plus de bien jouer pour Arsenal du côté gauche de la défense, Cole est allé à Chelsea et a continué à bien jouer pendant de nombreuses années.

Gagner plus de 100 sélections en Angleterre sur une si longue période de temps, il se place assez confortablement dans cette équipe.

Il a joué pour Arsenal pendant sept ans, mais Barnes a principalement choisi Cole pour sa forme à Chelsea

Roy Keane – Milieu défensif central (326 apparitions pour Manchester United)

C’était serré entre Keane et Viera. Keane a joué un peu avant le début de la Premier League à Nottingham Forest pour un ou deux ans.

Mais depuis 1993, Roy était au cœur du milieu de terrain de Manchester United et a tout gagné pour gagner en tant que joueur.

Le temps de Keane à Old Trafford a pris fin brusquement à la suite d’un différend avec Ferguson

Frank Lampard – Milieu droit (429 apparitions pour Chelsea)

Les gens parlent de Cristiano Ronaldo mais il n’était pas en Premier League pour ses meilleures années, celles du Real Madrid.

Lampard entre dans mon milieu de terrain. Frank a dirigé le milieu de terrain de Chelsea pendant de nombreuses années et a marqué tant de buts.

Lampard est le meilleur buteur de Chelsea, avec 211 frappes

Steven Gerrard – Milieu offensif (504 apparitions pour Liverpool)

Le meilleur joueur du pays de toute époque de l’ère de la Premier League.

Gerrard a tout fait pendant pour Liverpool au cours de sa carrière, il a bien défendu, attaqué et marqué des buts exceptionnels pour le club. Pour moi, il est le meilleur joueur de Liverpool de tous les temps.

Gerrard est le seul joueur de ce XI sans médaille de vainqueur de Premier League à son nom

Ryan Giggs – Milieu gauche (672 apparitions pour Manchester United)

Giggs a longtemps été le meilleur joueur du pied gauche du pays et du monde tout au long de sa carrière.

Ça me fait mal de le dire parce que c’est un joueur de United, mais vous ne devenez pas beaucoup mieux que lui dans cette position. Quelqu’un comme Zola qui n’a pas fait partie de cette équipe, a été formidable à Chelsea pendant quelques années, mais pas assez longtemps pour pousser Giggs hors de l’équipe.

Giggs a 13 titres de Premier League à son actif

Wayne Rooney – Striker (393 apparitions pour Manchester United)

Il n’était pas seulement un meilleur buteur malgré le fait qu’il était le meilleur tireur de Manchester United et d’Angleterre.

Rooney a également adoré aller plus loin pour ramasser le ballon et créer des opportunités pour ses coéquipiers.

Un joueur de premier plan pour Manchester United, l’Angleterre et la Premier League. Aux côtés de Steven Gerrard, il a eu le plus grand impact en Premier League.

Rooney a fait irruption sur la scène et a été capturé par United d’Everton en 2004

Alan Shearer – Striker (303 apparitions pour Newcastle United)

Il est le meilleur buteur de tous les temps dans l’histoire de la Premier League – un numéro neuf, qui est entré dans la surface et a marqué de nombreux buts pendant une longue période.

Il n’est probablement pas le plus talentueux, ce serait Robbie Fowler ou Henry, mais ils n’ont pas marqué autant que Shearer.

Shearer n’a cependant rien pu gagner à Newcastle

Premier League de tous les temps de John Barnes

Êtes-vous d’accord avec Barnes ’All Time Premier League XI?

