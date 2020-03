La légende de Liverpool, Kenny Dalglish, a déclaré qu’il serait “totalement hors service” et “injuste” d’annuler la saison de Premier League

Kenny Dalglish insiste sur le fait qu’il serait faux et injuste d’annuler la saison de Premier League, pour refuser à Liverpool une première victoire au titre en 30 ans.

La Premier League, que les Reds mènent par 25 points, a été suspendue jusqu’au 3 avril au moins en raison de la pandémie de coronavirus.

Les hommes de Jurgen Klopp ne sont qu’à deux victoires de remporter le titre de Premier League

La maladie mortelle a infecté plus de 170 000 personnes et fait plus de 6 500 morts.

Il y a des doutes quant à savoir si la campagne de Premier League 2019/20 pourra redémarrer si le virus s’aggrave au Royaume-Uni.

Le vice-président de West Ham, Karren Brady, a appelé à ce que la saison soit «déclarée nulle et non avenue», ajoutant que les gens sont dans le «pays des rêves» s’ils pensent que la ligue reprendra le mois prochain.

Mais Dalglish, qui a remporté six titres de haut vol avec Liverpool en tant que joueur, pense que ce serait «injuste» si son ancien club ne se voyait pas attribuer la couronne de Premier League cette année et dit que la campagne doit être jouée à son inclusion.

Le légendaire ancien patron et star des Reds a déclaré au Sunday Post: «Ce qui ne doit absolument pas se produire, c’est que la campagne 2019/20 soit déclarée nulle et non avenue.

«Ce ne serait pas juste, et toute personne ayant le football à cœur admettrait que ce serait totalement hors service.

Kenny Dalglish est désespéré de voir Liverpool soulever un premier trophée de haut niveau en 30 ans cette année

«En Écosse, serait-il juste de dire aux dirigeants de la Premiership, Celtic, que tous leurs efforts au cours des neuf derniers mois au cours de 30 matchs ne comptent pour rien? La même chose s’appliquerait à Dundee United dans le championnat.

«Est-ce que toute personne sans programme penserait vraiment que ce serait le résultat le plus sensé de refuser à Liverpool sa chance de remporter le titre après avoir fait de très bons résultats lors de ses 29 matches de championnat jusqu’à présent pour accumuler une avance de 25 points sur Manchester City avec neuf matchs restant?

“Bien sûr que non. Personne ne peut laisser le travail acharné compter pour rien.

“Alors, supprimons tout ce discours et essayons d’utiliser notre temps et notre énergie à bon escient.”

Mohamed Salah a joué un rôle crucial dans la domination de la ligue de Liverpool cette saison, marquant 16 buts

L’ancien défenseur de Manchester United, Gary Neville, a critiqué la Premier League pour avoir suspendu la compétition uniquement après que le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, eut été testé positif au coronavirus la semaine dernière.

Il fallait un gestionnaire PL pour contracter le virus pour qu’ils agissent! Un leadership embarrassant de la @premierleague

– Gary Neville (@ GNev2) 12 mars 2020

Et Dalglish a exhorté les autorités du football à faire preuve d’un “leadership fort”.

Il a ajouté: «Comme le reste des États-Unis, je n’ai aucune idée du moment où le monde va s’installer et il y aura une sorte de normalité dans nos routines quotidiennes.

«Mais les autorités doivent faire preuve de patience et d’un leadership fort.

«Il se pourrait bien que le football soit fermé pendant quatre semaines, et nous reprenons à la mi-avril, ou vers la fin de ce mois.

“Il doit y avoir des conseils et des instructions sur la reprise du football de compétition.”

