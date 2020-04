La légende de Liverpool Sir Kenny Dalglish à l’hôpital et teste positif pour le coronavirus mais ne montre aucun symptôme

L’icône de Liverpool, Sir Kenny Dalglish, a été testée positive pour le coronavirus mais «reste asymptomatique», a déclaré sa famille.

Le joueur de 69 ans, une figure légendaire d’Anfield ayant connu un énorme succès en tant que joueur et manager, a été hospitalisé mercredi pour le traitement d’une infection.

.

Dalglish a remporté six titres de champion et trois Coupes d’Europe en tant que joueur de Liverpool et trois titres en tant que manager du club du Merseyside

Il a été systématiquement testé pour le coronavirus et, malgré l’absence de symptômes, le test est revenu inopinément positif.

Une déclaration de la famille Dalglish, publiée par Liverpool, se lit comme suit: «Sir Kenny a été admis à l’hôpital le mercredi 8 avril pour le traitement d’une infection qui nécessitait des antibiotiques par voie intraveineuse.

«Conformément aux procédures actuelles, il a par la suite été testé pour le COVID-19 alors qu’il n’avait auparavant présenté aucun symptôme de la maladie. De façon inattendue, le résultat du test était positif mais il reste asymptomatique.

«Avant son admission à l’hôpital, Sir Kenny avait choisi de s’auto-isoler volontairement pendant plus longtemps que la période recommandée avec sa famille. Il exhorterait tout le monde à suivre les directives pertinentes du gouvernement et des experts dans les jours et les semaines à venir.

.

Dalglish a été l’un des meilleurs joueurs à porter un maillot de Liverpool et a un stand à Anfield nommé d’après lui

«Il voudrait saisir cette occasion pour remercier le brillant personnel du NHS, dont le dévouement, la bravoure et le sacrifice devraient être au centre de l’attention de la nation en cette période extraordinaire.

«Il demanderait également qu’on leur donne l’espace nécessaire pour faire leur travail pendant une période extrêmement difficile pour eux et que la vie privée de sa propre famille soit respectée.

«Il a hâte de rentrer bientôt. Nous fournirons de nouvelles mises à jour en tant que de besoin. »

Celtic, avec qui Dalglish a commencé sa carrière de joueur et remporté quatre titres écossais, faisait partie des clubs pour offrir ses meilleurs vœux au roi Kenny, ainsi qu’à Blackburn, où il a remporté la Premier League en tant que manager.

Envoi de notre amour et de nos meilleurs voeux à Sir Kenny ❤️

– Liverpool FC (à 🏠) (@LFC) 10 avril 2020

.