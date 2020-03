La légende de Manchester United admet qu’il a des “ regrets ” d’avoir quitté la finale de la Ligue des champions 1999

Peter Schmeichel a déclaré à talkSPORT qu’il aurait pu rester à Manchester United pendant «de nombreuses années encore» s’il n’avait pas laissé sa «fierté» gêner les choses.

Le Danois – surnommé «l’affaire du siècle» par son ancien patron de United, Sir Alex Ferguson – a quitté Old Trafford à l’été 1999 après avoir dirigé l’équipe triomphale du club vers la victoire en finale de la Ligue des champions.

Peter Schmeichel a admis qu’il aurait dû parler à Sir Alex Ferguson de ses préoccupations

Le grand gardien de but a cité son épuisement mental et physique comme la principale raison pour laquelle il a décidé de mettre fin à son association de huit ans avec les géants de la Premier League, mais il dit qu’il a encore un certain “regret” sur la manière de sa sortie.

«Il y a plus de 20 ans maintenant et pendant cette période, vous traversez de nombreuses phases», a-t-il expliqué.

«Tout d’abord, j’ai traversé la retraite du football, puis c’était agréable de ne pas y aller pendant un certain temps et avant de savoir que vous commencez à tout manquer un peu.

«À mesure que vous vous éloignez de plus en plus du football, votre réflexion s’améliore.

«J’aurais peut-être pu jouer encore plusieurs années [at Manchester United] si j’avais réduit un peu la fierté et en ai parlé au manager – mais je ne l’ai pas fait. “

Il a poursuivi: «J’étais trop fier de ma position au club.

«Lorsque vous arrivez au milieu de la cinquantaine, vous regardez en arrière et vous comprenez mieux les choses.

«C’était la tête d’un jeune homme qui prenait cette décision, j’avoue que je devrais probablement tenir le coup. Ce n’est pas un regret en tant que tel, mais c’est un regret en même temps si vous comprenez ce que je veux dire.

«J’ai tellement aimé le club de football, pourquoi voudrais-je partir? Mais j’étais tellement épuisé à l’époque qu’il aurait fallu quelque chose de très extraordinaire pour que je change d’avis.

«J’étais constamment en action, donc chaque fois que je ne jouais pas au Championnat du Danemark, je me faisais opérer.

«Je n’ai jamais été entouré de football ou de rééducation. Mentalement, ça m’épuisait à l’époque.

«Je l’ai presque regretté [the decision] après la finale et puis je pense “non, je dois rester avec mon instinct.”

“C’est ce que c’est. Si jamais vous devez mettre fin à votre carrière à Manchester United, je ne pense pas que ce soit un mauvais match pour finir. “

Schmeichel a continué à jouer pendant quatre ans après avoir quitté United, profitant de sorts au Sporting de Lisbonne, à Aston Villa et à Manchester City avant de raccrocher ses bottes à l’âge de 39 ans.

