La légende de Manchester United et d’Angleterre fera sa 500e apparition dans le football de la Ligue anglaise pour Derby contre Fulham

Wayne Rooney fait sa 500e apparition en championnat anglais vendredi soir.

Les capitaines de la légende de Manchester United et d’Angleterre Derby contre la promotion poursuivant Fulham à Pride Park, que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT 2 maintenant.

Avec l’aide d’Opta, talkSPORT.com jette un œil à quelques-unes des principales étapes de la brillante carrière de Rooney dans la ligue anglaise jusqu’ici.

Wayne Rooney profite de la vie avec le comté de Derby

1 – Les débuts en championnat de Wayne Rooney sont venus pour Everton contre Spurs en août 2002 et il a aidé le premier but de Mark Pembridge. Agé de 16 ans 297 jours, il est le 14e plus jeune joueur à faire ses débuts en Premier League et le 2e plus jeune à marquer un but en PL après Aaron Lennon.

9 – Le premier but de Wayne Rooney en championnat est venu à sa neuvième apparition en championnat, le vainqueur contre Arsenal pour Everton. À l’époque, il était le plus jeune joueur à avoir marqué en Premier League (16y 360d).

19 – Rooney a reçu son premier carton rouge lors de son 19e match de championnat alors qu’Everton faisait match nul 1-1 avec Birmingham City. Son licenciement à la 81e minute le lendemain de Noël 2002 signifie qu’il est le seul joueur de l’histoire de la Premier League à être expulsé alors qu’il avait moins de 18 ans (17y 63d).

70 – Le 70e match de Rooney en championnat l’a vu marquer son premier but en championnat pour Manchester United en octobre 2004. Il a marqué le 2e but lors d’une victoire 2-0 contre Arsenal, ce qui a mis fin au record des Gunners de 49 matchs sans défaite en Premier League.

Wayne Rooney était un héros d’Everton à 16 ans

100 – À l’âge de 19 ans et 231 jours, Wayne Rooney est devenu le plus jeune joueur à faire 100 apparitions en Premier League lors de la rencontre de Manchester United avec ses rivaux de Manchester City; un record qui tient toujours à ce jour.

139 – La 139e participation de Wayne Rooney à la ligue l’a vu marquer son premier tour du chapeau en Premier League, lors de la victoire de Manchester United contre Bolton. À 21 ans et 4 ans, il est le plus jeune buteur de Manchester United en triplé en Premier League.

167 – United était déjà vainqueur du titre avant la défaite de West Ham le 13 mai 2007 – mais c’est après cette apparition à Old Trafford que Rooney a finalement décroché son premier titre de Premier League – sa deuxième pièce d’argenterie après leur succès en Coupe de la Ligue un un an plus tôt.

Rooney allait remporter la Premier League à quatre reprises avec United, ainsi qu’un titre de Ligue des Champions, deux autres Coupes de Ligue, une FA Cup, une Europa League et une Coupe du Monde des Clubs.

Le spectaculaire coup de pied de Rooney dans le derby de Manchester en février 2011 a été voté comme le plus grand but de la Premier League

247 – Rooney a marqué son 100e but en championnat lors de la victoire 3-1 de Man Utd en Premier League contre Arsenal à l’Emirates Stadium dans ce qui était son 247e championnat. À 24 ans et 99 jours, il est le troisième plus jeune joueur à atteindre 100 buts en Premier League après Michael Owen et Robbie Fowler.

273 – “Cet objectif” contre Manchester City en 2011 restera à jamais gravé dans le folklore de Manchester United et même de la Premier League.

Il n’est donc pas surprenant que le coup de pied sensationnel de Rooney contre les principaux rivaux de United dépasse la majorité des voix pour le plus grand but de la Premier League.

Déplaçant son corps pour réagir au centre dévié de Nani, Rooney est monté dans la surface de réparation d’Old Trafford pour battre Joe Hart avec un coup de pied de vélo incroyable, assurant une victoire tardive 2-1 en février. C’est finalement United sur le chemin de son quatrième titre de Premier League.

445 – La 445e apparition de Wayne Rooney en championnat est venue pour Man Utd contre Swansea; un match dans lequel il a obtenu sa 100e aide en Premier League. Il est l’un des quatre joueurs à avoir aidé plus de 100 buts en Premier League, aux côtés de Ryan Giggs, Frank Lampard et Cesc Fabregas.

Rooney a marqué son 250e but à Manchester United contre les Potters en janvier 2017

451 – Un autre jalon de Rooney est survenu lors d’un match nul 1-1 à Stoke le 21 janvier 2017.

Le coup franc sensationnel de l’attaquant a permis au United de remporter son 250e but toutes compétitions confondues, le voyant dépasser Sir Bobby Charlton en tant que meilleur buteur.

458 – Wayne Rooney a marqué son 183e et dernier but en championnat pour Manchester United lors de leur défaite 1-2 face aux Spurs à White Hart Lane. Le seul joueur à avoir marqué plus de buts en championnat pour les Red Devils est Bobby Charlton (199).

461 & 462 – Le 461e match de championnat de Wayne Rooney et sa première apparition en Premier League à Everton vs Stoke en août 2017 ont eu lieu 4 487 jours depuis son application précédente pour les Toffees en mai 2004; un écart record entre les apparitions pour la même équipe en Premier League.

475 – Le but vainqueur de Wayne Rooney lors de la victoire 1-0 d’Everton à Newcastle United a permis à l’attaquant de marquer son 94e et dernier but à l’extérieur en Premier League; plus que tout autre joueur dans l’histoire de la compétition.

Wayne Rooney a marqué directement sur coup franc contre Stoke

476 – Lors de sa 476e participation à la ligue, Wayne Rooney a marqué son dernier but en Premier League. Sa frappe contre Swansea le 18 décembre 2017 signifie que seul Alan Shearer (260) a marqué plus de buts dans la compétition que Rooney (208).

492 – Après un passage réussi de 14 mois à DC United, Rooney a annoncé son retour au football anglais en déménageant à Derby en août 2019. Il a ensuite terminé la saison MLS avant de rejoindre les Rams en tant que joueur-entraîneur fin octobre – mais avait attendre janvier pour faire ses débuts.

Rooney a été immédiatement remis au capitaine et jeté dans le onze de départ par le patron Phillip Cocu, et son coup franc a établi le premier but de Martyn Waghorn lors d’une victoire 2-1 contre Barnsley le 2 janvier 2020.

496 & 497 – Rooney est finalement revenu parmi les buts lors de sa quatrième participation au championnat le mois dernier pour Derby le 28 janvier.

Il a ouvert le score avec une frappe déviée lors d’une défaite 3-2 à Luton, avant de marquer un coup franc mémorable dans une victoire 4-0 sur Stoke trois jours plus tard.

