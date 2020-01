La légende de Manchester United, Gary Neville, appelle le club à limoger Ed Woodward en raison d’un mauvais recrutement

Ed Woodward devrait être limogé par Manchester United, estime l’ancien capitaine des Red Devils Gary Neville.

Neville a présidé le vice-président exécutif de Man United pour trop d’échecs lors du recrutement de leur club à la suite de leur défaite 2-0 à Liverpool dimanche.

Neville n’a plus de patience avec Woodward

Le club a dépensé environ 850 millions de livres sterling pour les joueurs au cours des six années et demie depuis la retraite de Sir Alex Ferguson, mais n’a terminé que deux fois parmi les quatre premiers.

Ils ont la masse salariale la plus élevée de la Premier League, mais sont actuellement à 30 points du leader de Liverpool et à cinq points de Chelsea, quatrième.

Le fait de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions de la saison prochaine pour une deuxième saison consécutive serait un énorme coup à leurs revenus, bien qu’ils puissent encore le faire en remportant la Ligue Europa de cette saison.

Et Neville pense que le moment est venu pour Man United d’abandonner l’ancien banquier d’investissement.

«Je ne peux pas changer la propriété de United, personne ne le peut. J’ai du mal à comprendre pourquoi la propriété a persisté à faire confiance à cette équipe de direction pour superviser la construction d’une équipe gagnante du titre en Premier League depuis le départ de Sir Alex », a-t-il déclaré au podcast Gary Neville.

Woodward est devenu une figure impopulaire à Old Trafford

«J’ai vu une statistique il y a deux semaines selon laquelle United a la deuxième masse salariale la plus élevée au monde. Et c’est l’équipe qu’ils ont. C’est impardonnable. Ça l’est vraiment.

«Je ne peux pas croire l’investissement qui a été investi dans l’équipe au cours des cinq, six, sept dernières années et vous vous retrouvez avec cela sur le terrain.

«Si vous ne perdez pas votre emploi pour avoir essentiellement supervisé cet investissement, cette masse salariale et mis cette équipe sur le terrain, je dois dire que quelque chose ne va vraiment pas.

“Il y a un vrai talent dans cette équipe dirigeante … mais en termes de ce que le club devait faire depuis plusieurs années, c’est de mettre les meilleurs opérateurs de football de sa catégorie dans ce club et ils ne le font pas. Ils ne le font pas et c’est un gâchis. “

Woodward est le réalisateur le mieux payé de la Premier League avec des revenus annuels la saison dernière de 3,16 millions de livres sterling.

Les Glazers, qui possèdent Man United, ont été soumis à une série de chants de colère lors de leur victoire contre Norwich à Old Trafford le 11 janvier.

Le ressentiment envers Woodward et la direction du club s’est développé au cours des deux dernières années, les Glazers étant la cible des fans depuis leur rachat en 2005.

Man United a connu des revers dans la fenêtre de transfert de janvier après avoir perdu contre Erling Braut Haaland contre le Borussia Dortmund – l’attaquant a ensuite marqué un coup du chapeau de 20 minutes lors de ses débuts à Dortmund samedi.

On ne sait pas si le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes signera avec Man United, qui aurait du mal à s’entendre avec lui pour le Sporting Lisbon.

Ils se débattent pour des options à l’avance après que le manager Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que Marcus Rashford était absent pendant trois mois avec une double fracture de stress dans le dos.

Neville pense également que son ancien club devrait coordonner un plan dans les coulisses pour s’assurer qu’il se remette en place, mais doute que le club ait l’expertise dans les bonnes positions pour le faire.

“Quelque part en arrière-plan à United, quelqu’un doit comploter la chute de Liverpool et revenir au-dessus d’eux”, a ajouté Neville. “Cela va prendre des gens sages, intelligents et bons, et je ne suis pas sûr qu’ils soient là.

«Il y a un élément de vous qui doit accepter que Liverpool soit un énorme club de football, mais il y a d’énormes décisions qui doivent être prises dans cette salle de réunion à United. Je ne peux pas croire l’équipe avec laquelle ils se sont retrouvés après l’investissement fait.

La défaite d’Anfield a montré que Man United est loin de Liverpool

“La chose qui devrait choquer les propriétaires plus que tout, ils devraient voir cet objectif de dernière minute (de Mohamed Salah dimanche) – ils devraient le répéter tous les jours dans leur bureau en Amérique – les fans de Liverpool chantent,” Nous ne doit pas être déplacé. »

«Je me sens ému. J’étais fier de faire partie d’une grande équipe United, j’ai vécu une enfance difficile en tant que fan de United, en regardant Liverpool remporter tous les titres dont il avait envie, puis United a commencé à gagner et à le maintenir pendant longtemps. “

