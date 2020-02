La légende de Manchester United, Gary Neville, pense que Man City va battre l’interdiction européenne devant les tribunaux

Gary Neville pense que Man City sera en mesure d’annuler la décision de l’UEFA de les interdire des compétitions européennes.

City a reçu une interdiction de football de deux ans à la suite de violations des règles du fair-play financier ainsi qu’une amende de 25 millions de livres sterling. Ils ont interjeté appel auprès du Tribunal arbitral du sport.

Gary Neville et Jamie Carragher ont discuté de l’interdiction de Man City

L’ancien défenseur de Manchester United et copropriétaire de Salford City Neville a contesté les règles de la FFP et a soutenu les champions actuels de la Premier League pour battre l’UEFA “désespérée”.

Il a déclaré à Sky Sports: «Si les propriétaires signent des contrats ou autorisent la signature de contrats sous leur propriété, ils devraient avoir de l’argent en place pour respecter ces contrats et je pense que les propriétaires de Man City en ont.

«Je pense que City battra l’UEFA. UEFA, je n’ai aucune confiance en eux. Je pense qu’il s’agit essentiellement d’une organisation désespérée qui appliquera simplement des sanctions disciplinaires irrégulières pour différentes choses et je pense que City les battra devant les tribunaux.

“Je pense que ça va rester coincé dans les tribunaux pendant un certain temps, mais je pense que City va gagner à la fin.”

Jamie Carragher a également remis en question le calendrier de la décision de l’UEFA.

Le côté de Pep Guardiola affrontera le Real Madrid lors du match aller de son dernier match nul 16 du tournoi plus tard ce mois-ci.

L’ancien défenseur de Liverpool a déclaré: «Je ne peux pas croire qu’ils soient en compétition maintenant. Que se passerait-il si City gagnait cette compétition cette saison?

«Ils sont les favoris pour elle, l’une des meilleures équipes d’Europe et cela ferait une dérision de la compétition.

«L’UEFA sera désespérée que Man City soit battu par le Real Madrid, absolument désespéré. Pouvez-vous imaginer des gens de l’UEFA devant donner la coupe d’Istanbul à un joueur de Man City?

“ Man City va souffler, souffler et menacer ”, mais Simon Jordan s’attend à ce que le TAS soit sévère sur l’interdiction de la Ligue des champions

«La première question que Pep se poserait après le match est-ce une fausse victoire? On leur posera des questions sur les mérites du club et de la compétition. Ils sont en compétition maintenant et s’ils le gagnent, il sera presque entaché.

«C’est la plus grande chose qu’une équipe de club puisse gagner, mais les choses qui seront lancées à Pep Guardiola cinq minutes plus tard lors d’une conférence de presse et à ses joueurs le seront-elles si elles étaient en compétition?

“Je pense que pour l’UEFA, ils auraient dû soit retirer Man City de la compétition pour le moment, soit laisser cette décision jusqu’à la fin de la saison.”

