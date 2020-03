La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a déclaré que la Premier League devrait être supprimée en raison d’une pandémie de coronavirus, privant Liverpool du titre de Premier League

Rio Ferdinand souhaite que la saison de Premier League 2019/20 soit abandonnée s’il n’y a pas de solution «immédiate» dans les prochaines semaines.

Tous les matchs ont été suspendus jusqu’au 30 avril au moins en raison de la pandémie de coronavirus, qui a infecté plus de 600 000 personnes dans le monde.

.

Les commentaires de Rio Ferdinand ne plairont pas aux fans de Liverpool

Liverpool est en passe de remporter son premier titre de premier plan en 30 ans alors qu’il mène Man City, deuxième, avec 25 points.

Mais la légende de Manchester United, Ferdinand, estime que la campagne devrait être déclarée nulle et non avenue, la santé et la sécurité des personnes venant en premier.

Il a déclaré à BT Sport: «Des moments comme celui-ci montrent à quel point le sport, les contacts et la communication sont importants lorsque vous êtes isolé et seul avec votre famille immédiate.

«Mais nous devons prendre en considération que le football n’est qu’un jeu. Aussi sérieusement que nous le prenons tous, la vue d’ensemble est ce qui se passe dans la société.

. – .

Liverpool a été de loin la meilleure équipe de Premier League cette saison

“Je suis sûr dans mon esprit que si ce ne sera pas une solution immédiate dans les prochaines semaines, alors la saison doit être annulée et recommencer la saison prochaine à nouveau.”

Les commentaires de Ferdinand font écho à ceux du copropriétaire de West Ham, Karren Brady, qui a déclaré que “la seule chose juste et raisonnable à faire est de déclarer la saison entière nulle et non avenue”.

L’ancien défenseur anglais, qui a remporté six titres de Premier League avec Manchester United, insiste sur le fait qu’il n’y a pas de quoi plaire à tout le monde dans cette situation sans précédent.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Il a ajouté: “Beaucoup de gens comme les fans de Liverpool diront toujours:” Oh c’est parce que vous ne voulez pas que Liverpool gagne la ligue “.

«Écoutez, si mon équipe était dans cette situation, je penserais à la santé des gens et à la société dans son ensemble plutôt qu’à mon propre gain.

«Et c’est une situation où je pense exactement la même chose, peu importe qui va monter, qui va potentiellement baisser, qui aurait pu gagner la ligue et qui aurait pu terminer en Ligue des champions.

strict

L’as de Tottenham révèle que les joueurs ont leurs propres programmes de fitness pour garder la forme

lutte

Le patron de Chelsea Lampard dit qu’il est difficile de pousser l’équipe à s’entraîner en pleine crise de santé

creuser

“ Pogba aurait dû faire ça ” – l’ancien as d’Arsenal loue l’impact de Fernandes à Man United

nouvelles

Les stars de West Ham ont des symptômes de COVID-19, «pas d’équipes anglaises en Europe», plus de retards sportifs

la relance

Comment un nouvel entraîneur de Man United a aidé à relancer la carrière de Fred sous Solskjaer

Classe

Marcus Rashford aide à collecter 100 000 £ pour la charité alimentaire au milieu de la pandémie de coronavirus

en voie de guérison

Man United ace fournit une mise à jour positive sur les blessures et les objectifs reviennent à l’entraînement

pas de surprises

Liverpool domine alors que Carragher nomme son équipe PL de la saison jusqu’à présent

Choc

Sagna réprimande Fabregas «dur» pour avoir déclaré que seulement deux joueurs d’Arsenal étaient à son niveau

en attente

Chelsea réévaluera ses plans de construction d’un nouveau stade lorsque les conditions financières s’amélioreront

“Je pense que dans l’ensemble, c’est beaucoup plus clair, en noir et blanc, et juste annuler la saison et recommencer à nouveau.

«Et il y aura des gens déçus, et il y aura des gens qui seront probablement plus satisfaits de cela.

«Mais quelle que soit la façon dont vous allez, vous allez décevoir les gens et il y aura des gens qui seront plus satisfaits de la situation lorsque vous le ferez.

“Donc tout le monde ne peut pas gagner dans cette situation et c’est juste un fait.”

.