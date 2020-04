La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, se dit «embarrassée» après que la star de Barcelone Lionel Messi «ait pris ses libertés» en finale de la Ligue des champions 2011

Rio Ferdinand a admis qu’il était «embarrassé» après que Manchester United ait été battu par Barcelone en finale de la Ligue des champions 2011.

Les Red Devils ont perdu 3-1, Lionel Messi marquant, alors que l’équipe de Pep Guardiola a remporté une quatrième Coupe d’Europe à Wembley.

Lionel Messi a terrorisé la ligne arrière de Manchester United à Wembley

Wayne Rooney avait égalisé pour United après que Pedro ait donné aux géants espagnols une avance rapide, mais ils ont finalement été annulés par la magie de Messi.

Racontant le match, Ferdinand a déclaré à Copa90: «Le Barça nous a donné une leçon absolue à Wembley,

«Je me tenais là à les regarder soulever le trophée et moi, Giggsy [Ryan Giggs] et Scholesy [Paul Scholes] étaient debout, nos mains sur nos bouches et j’ai dit: “Je me sens gêné les gars”.

Lionel Messi a remporté quatre titres en Ligue des champions avec Barcelone

“Il [Messi] a pris des libertés.

«Messi était un tueur. Ronaldinho était irréel, le magicien fluide, mais avec Messi, il ferait tout cela, mais il y avait toujours un but ou une passe décisive à la fin. “

Manchester United a été surclassé contre Barcelone, qui était considérée comme l’une des meilleures équipes du monde à l’époque.

United n’a pas réussi à atteindre la finale de la Ligue des champions ni à dépasser les huit derniers de la compétition depuis sa défaite contre Barcelone en 2011.

