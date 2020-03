La légende de Manchester United, Roy Keane, critique Adam Lallana de Liverpool – «Ma fille est probablement plus forte»

Roy Keane en a profité pour faire une fouille amusante chez Adam Lallana devant Chelsea vs Everton dimanche.

Tout en travaillant comme expert pour Sky, l’ancien milieu de terrain de Manchester United a remis en question le numéro 20 de Liverpool.

🗣 “Everton sera plus difficile que Liverpool, Lallana était au milieu de terrain et mes filles probablement plus fortes”

Roy Keane 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/TZaUHy62Wx

Après la défaite 2-0 des Reds à Chelsea mardi soir, Keane a prédit que les hommes de Frank Lampard seraient confrontés à une proposition plus difficile contre les Toffees de Carlo Ancelotti.

Il a déclaré: «Je pense qu’Everton d’une manière étrange sera un test plus difficile que le match de Liverpool.

«Parce que je pense que Lallana était au milieu de terrain l’autre soir pour Liverpool.

“Je sais que ma fille est probablement plus forte que lui.”

Lallana n’a pas impressionné Keane

Keane était apparemment en bonne forme dimanche avec le derby de Manchester à quelques heures.

Avant ses commentaires sur Lallana, il a tenté de faire tomber Micah Richards quand il a prétendu avoir «fait irruption sur la scène» en tant que jeune défenseur.

Keane a répondu: «Avez-vous fait irruption sur la scène? Très peu de défenseurs ont fait irruption sur la scène. »

🗣️ Micah Richards: “J’ai fait irruption sur la scène”

🗣️ Roy Keane: “Avez-vous fait irruption sur la scène?”

🗣️ Micah Richards: “J’ai joué pour l’Angleterre à 18 ans, le plus jeune défenseur à avoir joué pour l’Angleterre. Je dirais que ça fait irruption sur la scène!”

Fair-play Micah Richards! 👏👏👏 pic.twitter.com/pDP7A5kfvJ

Richards a bien pris le jibe et a répondu jovialement: «Vous ne vous souvenez pas de ma tête contre Villa? Vous ne vous en souvenez pas?

«Attendez, j’ai joué pour l’Angleterre à 18 ans, le plus jeune défenseur à avoir joué pour l’Angleterre.

“Je dirais que ça fait irruption sur la scène.”

