La légende des Cowboys donne une interprétation surprenante à Dak Prescott

Une légende des Cowboys a récemment donné une interprétation surprenante à Dak Prescott.

Le quart-arrière du Temple de la renommée Troy Aikman a fait part de ses réflexions sur la NFL Free Agency.

Prescott vient actuellement de connaître la meilleure année de sa carrière, mais il semble avoir du mal à se réconcilier avec Dallas.

Bien que le vice-président des Cowboys, Stephen Jones, ait déclaré que la signature de Prescott était une priorité, cela ne s’est pas manifesté dans un accord en cours.

Prescott a répété à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas être franchisé par Dallas, mais il semble de plus en plus qu’il le sera.

Aikman estime que malgré tous les barrages routiers initiaux, les Cowboys et Prescott parviendront à une résolution le plus tôt possible.

“Je pense que, avant tout, il voudrait être là parce que cela le rendrait meilleur”, a déclaré Aikman lors d’une interview avec 96.7 FM / 1310 AM The Ticket.

“Et puis deuxièmement, il voudrait être là pour ses coéquipiers, et je ne suis pas sûr que l’un ait priorité sur l’autre.

«Je suppose qu’ils travaillent sur quelque chose.

Selon Aikman, bien que les choses ne se soient pas parfaitement déroulées jusqu’à présent, elles finiront par se résoudre.

“Je ne sais pas cela, mais il semblerait qu’ils auraient probablement pu conclure un accord plus tôt pour ce qui serait finalement un peu moins que ce qu’ils vont probablement devoir faire pour l’instant.”

De plus, Aikman pense également que le retour de Prescott est une grande priorité pour le nouvel entraîneur-chef Mike McCarthy.

“Je pense que les Cowboys, ils l’ont dit, je crois qu’ils veulent vraiment qu’il revienne. Je n’ai aucune raison de penser le contraire », a-t-il déclaré.

«Je crois que Mike McCarthy veut vraiment qu’il revienne. Dak veut être là. Je pense qu’il est inévitable qu’ils parviennent à un accord. Je pense que tout le monde comprend qu’il est le quart-arrière du futur. »

Si les Cowboys et Prescott vont faire quelque chose, ils devront le faire bientôt. S’ils ne le peuvent pas, alors une étiquette de franchise devient la seule solution possible.

