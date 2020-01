La légende du basket-ball Kobe Bryant et sa fille de 13 ans parmi neuf personnes tuées dans un accident d’hélicoptère

Kobe Bryant et sa fille, Gianna, sont décédés dans un accident d’hélicoptère.

La légende de la NBA, 41 ans, et sa fille de 13 ans faisaient partie des neuf personnes tuées dans l’incident tragique qui s’est produit dimanche matin.

La paire était en route pour la Mamba Academy en Californie pour un entraînement de basket-ball lorsque l’avion privé est descendu à Calabasas, près de Los Angeles.

.

Kobe Bryant est décédé tragiquement à l’âge de 41 ans seulement

Des responsables du département du shérif du comté de Los Angeles ont répondu aux informations faisant état de l’accident à Calabasas vers 10 heures.

Des témoins oculaires ont déclaré à TMZ, qui a annoncé pour la première fois la mort de Bryant, qu’ils avaient entendu le moteur de l’hélicoptère s’éclipser avant qu’il ne tombe en panne.

Une enquête a été ouverte sur la cause de l’accident.

Selon les premiers rapports, cinq personnes se trouvaient à bord, mais le shérif de Los Angeles, Alex Villanueva, a annoncé lors d’une conférence de presse dimanche après-midi qu’il y avait neuf victimes.

Il attend le rapport du coroner avant de confirmer l’identité des neuf personnes tuées car il serait «inapproprié» de le faire.

Shérifs du comté de LA

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux dimanche matin

Shérifs du comté de LA

De la fumée a été aperçue sur les lieux de l’accident

Bryant est marié à Vanessa et Gianna était l’une des quatre filles.

Une vidéo déchirante de Kobe et Gianna assistant à un match de la NBA en décembre a refait surface peu après l’accident.

C’était Kobe Bryant avec sa fille il y a quelques semaines dans un match et aujourd’hui, il est décédé dans un accident de plan. La vie est tellement imprévisible. Repose en paix l’homme. pic.twitter.com/YtLdWEbHGL

– Saddam (@Jamesmology) 26 janvier 2020

Bryant est une superstar sportive et l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire de la NBA.

Un meneur de jeu, il a joué toute sa carrière de 20 ans avec les Lakers de Los Angeles, après avoir été repêché directement du lycée, et a remporté cinq championnats NBA.

Il est 18 fois All-Star, 15 fois membre de l’équipe All-NBA et 12 fois membre de l’équipe All-Defensive.

Il a également remporté deux fois la médaille d’or olympique avec les États-Unis et a remporté un Oscar du meilleur court métrage d’animation en 2018 pour Dear Basketball, un film de cinq minutes basé sur une lettre d’amour au sport si synonyme de son nom.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré dans un communiqué: «La famille de la NBA est dévastée par le décès tragique de Kobe Bryant et de sa fille, Gianna.

«Pendant 20 saisons, Kobe nous a montré ce qui est possible quand un talent remarquable se mêle à une dévotion absolue à la victoire.

«Il était l’un des joueurs les plus extraordinaires de l’histoire de notre sport avec des réalisations légendaires: cinq championnats NBA, un prix MVP NBA, 18 sélections NBA All-Star et deux médailles d’or olympiques.

.

Bryant a joué à Los Angeles pendant deux décennies et a vécu en Californie

«Mais on se souviendra surtout de lui pour avoir inspiré des gens du monde entier à acheter un ballon de basket et à concourir au mieux de leurs capacités. Il était généreux avec la sagesse qu’il avait acquise et considérait que c’était sa mission de la partager avec les générations futures de joueurs, prenant un plaisir particulier à transmettre son amour du jeu à Gianna.

«Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse, Vanessa, et à leur famille, à l’organisation des Lakers et au monde du sport dans son ensemble.»

Bryant portait le maillot n ° 8 dans sa première décennie avec les Lakers et le n ° 24 dans ses dix années suivantes avec l’organisation. Les deux maillots ont été retirés quand il a cessé de fumer en 2016.

Des stars du sport du monde entier n’ont pas tardé à rendre hommage à Bryant sur leurs comptes Twitter, dont l’ancien coéquipier Shaquille O’Neal.

L’ancien attaquant anglais Gary Lineker a écrit: «Oh non. Quelle horreur. L’un des plus grands sportifs de notre vie. Tout à fait tragique », tandis que l’attaquant actuel de l’Angleterre, Raheem Sterling, écrivait:« Rest easy Legend ».

Tom Brady, six fois champion du Super Bowl, a déclaré: “Tu nous manques déjà Kobe”, tandis que la star de la NBA à la retraite Dwyane Wade a écrit: “Nooooooooooo God please No!”.

Le sprinter légendaire Usain Bolt a tweeté: “Vous ne pouvez toujours pas croire? @Kobebryant.”

Le président des États-Unis, Donald Trump, a également réagi aux informations diffusées sur les réseaux sociaux.

Une perte indicible pour le monde.

Kobe Bryant, 41 ans, légende et champion de la NBA, mari, père, mentor, investisseur, est décédé dans un accident d’hélicoptère dans la région de Los Angeles.

Une perte douloureuse, tragique et soudaine.

Mes mots me manquent.

Envoyer tant d’amour à tant d’entre vous qui souffrent. pic.twitter.com/gCBabCh40g

– Shaun King (@shaunking) 26 janvier 2020

Tu nous manques déjà Kobe ❤️❤️🙏🏼🙏🏼

– Tom Brady (@TomBrady) 26 janvier 2020

Les rapports indiquent que le grand joueur de basket-ball Kobe Bryant et trois autres personnes ont été tués dans un accident d’hélicoptère en Californie. C’est une terrible nouvelle!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 janvier 2020

Kobe Bryant n’était pas seulement l’un des meilleurs joueurs de basket-ball de tous les temps, il était aussi le joueur le plus travailleur que j’aie jamais connu. J’ai eu la chance de le connaître et de l’avoir entraîné avec l’équipe américaine. Nos pensées et nos prières accompagnent sa femme, Vanessa, et la famille Bryant.

– Jim Boeheim (@therealboeheim) 26 janvier 2020

.