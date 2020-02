La lettre déchirante de «Chiquito» Bossio pour sa fille un an après la mort de sa femme

L’ancien archer de Lanús a consacré des mots sincères à sa fille Isabella, qui a subi la mort de sa mère juste au moment de sa naissance. “Vous êtes le petit moteur qui maintient ce cœur brisé en vie”, a déclaré Bossio.

Ce 20 février a été l’année du décès de «Pochi», l’épouse de Carlos Bossio. Et c’est aussi le premier anniversaire de la vie d’Isabella, sa fille, qui a accouché dans cet épisode fatidique.

C’est pour cette raison que l’ancien gardien de but de l’Athletic Club Lanús a consacré des mots sincères à sa petite fille et a fait une lettre émotionnelle. “Tu es le petit moteur qui maintient ce cœur brisé en vie“, écrivait l’ancien sportif.

“Papa remercie toujours Dieu et ta maman d’être dans sa vie … Sinon, la route serait beaucoup plus raide qu’elle ne l’est! Je n’ai aucun doute que maman est en toi, Isabella, parce que votre courage, votre courage et votre combat sont impressionnants pour que vous soyez si belle, divine et en bonne santé. Comment apprenez-vous et grandissez-vous incroyablement! Toujours avec le sourire, l’agitation et la tête dure comme Pochi », a souligné Bossio.

À son tour, il a ajouté: “Pochi, te connaissant comme je te connais, tu veux sûrement un jour divin et plein de sourires pour Isabella. Elle l’aura, nous la remplirons de dorloter et d’affection, de toute la belle famille que nous avons et ce sera super heureux. Et vous nous voyez … Mais il m’est impossible de me cacher de mes sentiments et émotions que, il y a exactement un an, vous m’emmeniez beaucoup avec vous“