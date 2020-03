La lettre émotionnelle de Lorena Cid, épouse de Lalo Trelles, à Nacho Trelles

“Par ta sagesse tu as laissé ta marque …”, étaient les mots avec lesquels Lorena Cid, couple sentimental de Lalo Trelles, a commencé une dernière lettre commémorant Ignacio Trelles, une figure du football mexicain, est décédée tôt mercredi matin en raison d’un crise cardiaque soudaine.

La lettre, qui comprenait également la participation de son fils et ancien commentateur du TDN Eduardo Trelles, était plein de mélancolie et sentiment. Cela a été publié sur le compte officiel du journaliste et partagé par le femme d’affaires et écrivain concerné.

“Par ta sagesse tu as laissé ta marque, et par elle, vous ne méritez aucune phrase. En respectant la vie des autres, qui peut juger celui qui forme les anges au ciel aujourd’hui? Les pieds chauds sur le terrain et la tête froide devant celui qui le loue. C’est pour Don Ignacio Trelles Campos cette écriture, main dans la main maintenant avec votre bien-aimé ConsuelitoUne partie de la déclaration le souligne.

“Blue Legend” pour Don Nacho Trelles, de Lorena Cid et Lalo Trelles 🙏💙⚽️ pic.twitter.com/6MPMIJY1Md

– L̳O̳R̳E̳N̳A̳ C̳I̳D̳ (@ loreazul33) 27 mars 2020

Nacho trelles était l’un des maximum de légendes de Cruz Azul et le football aztèque en général, la preuve en était ses innombrables réalisations au niveau collectif et personnel. Pour telle raison, Lorena Cid et Lalo Trelles Ils ont décidé de lui offrir un dernier mot en son honneur.

Pour son 100e anniversaire pic.twitter.com/z9Vu8UXJde

– Eduardo Trelles (@eduardotrelles) 25 mars 2020