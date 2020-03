La lettre passionnante d’un sévilliste à un ami baétique devenu viral

Ce sont des moments où les sentiments font surface. Le coronavirus frappe notre pays qui tente de vaincre l’heureux virus en suivant les recommandations des autorités sanitaires. Les Espagnols sont confinés chez eux depuis plus d’une semaine et le football est complètement arrêté en Espagne jusqu’à nouvel ordre. L’un des matchs suspendus qui allait être joué précisément le week-end qui a tout compliqué était le grand derby de Séville entre le Séville et Betis.

Ce n’était pas contesté, mais quand il est célébré, ce doit être une fête pour notre football. Considérez donc cela comme Fan de Séville qui a envoyé une lettre passionnante à un ami baétique qui est devenu viral sur les réseaux sociaux en raison de sa charge émotionnelle malgré la grande rivalité qui a toujours existé entre les deux clubs et leurs fans. Ce fidèle de Séville veut que le prochain derby soit un exemple de fraternité après ce qui se passe en raison de l’alerte sanitaire de Covid-19.

Nous reproduisons la lettre émotionnelle pleine:

«Lettre d’un sévilliste à un ami baétique:

Cher ami baétique, le coronavirus nous a dérangé le derby que nous avons eu aux portes et il faudra beaucoup de temps avant qu’il ne soit célébré, mais le jour où il sera célébré, nous serons tous très heureux quel que soit le résultat, car ce sera un Un signe que nous avons vaincu (Betis et Sevillans) le foutu coronavirus.

Pour cette raison, je vous demande, parmi les Baeticos, et moi parmi les sevillistas, de répandre que le prochain derby soit déclaré LE DERBI DE LA FRATERNITÉ DE LA VILLE DE SÉVILLE, que ce soit un jour férié pour toute la ville et de se souvenir de la que malheureusement ils ne pourront pas en profiter.

Ce sera le derby le plus important de notre vie et le plus heureux.

Passez le!