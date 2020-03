La libération de Todd Gurley des Rams est triste, mais sa carrière n’est pas terminée

Les Rams de Los Angeles ont libéré le porteur de ballon Todd Gurley, une décision qui semblait impossible il y a seulement deux ans.

Ensuite, Gurley venait de connaître sa meilleure saison à ce jour. Il a prospéré au cours de la première année de Sean McVay en tant qu’entraîneur, remportant le titre de joueur offensif de l’année de la NFL 2017 après avoir mené la ligue dans les verges de mêlée. Les Rams ont récompensé Gurley avec un contrat de 60 millions de dollars qui a fait de lui le porteur de ballon le mieux payé de la NFL.

Cependant, c’était le sommet de son temps avec les Rams. Une blessure au genou à la fin de la saison 2018 a éclipsé la course de LA au Super Bowl, et une baisse de l’utilisation et de la production s’est ensuivie en 2019. Il s’est précipité pour un 857 en carrière la saison dernière.

Ce n’était pas le seul facteur de sa libération. Gurley devait également coûter 10,5 millions de dollars aux Rams s’ils ne l’échangeaient pas ou ne le libéraient pas avant 16 heures. le 19 mars. Les Rams n’ont pas trouvé de partenaire commercial, alors ils se sont séparés de leur étoile offensive unique.

Maintenant, Gurley, à seulement 25 ans, cherchera à recommencer avec une nouvelle équipe. Ce n’est pas ainsi que sa carrière devait se dérouler après avoir brillé pour les Rams dès le début.

Gurley a été l’un des meilleurs running backs de ses premières saisons dans la NFL

Les Rams ont sélectionné Gurley avec le choix no 10 au repêchage 2015 de la NFL. Un ACL déchiré à Georgia l’année précédente signifiait que les Rams étaient hésitants à le faire entrer dans le jeu, et il n’a pas fait son premier départ avant la semaine 4. Malgré cela, il s’est précipité pour 1106 verges et 10 touchés cette saison, gagnant un Pro Invitation au bol et prix de recrue offensive de l’année de la NFL.

La saison suivante, Gurley a connu une récession en deuxième année au cours de la dernière année de Jeff Fisher comme entraîneur-chef. Gurley a terminé avec seulement 885 verges et six touchés dans la pire attaque de la ligue des Rams.

Gurley a rebondi sous McVay en 2017, obtenant un sommet en carrière de 1307 verges tout en menant la ligue en touchés précipitants avec 13. Il avait également plus de verges sur réception (788) que lors de ses deux premières années combinées (515). Ses efforts lui ont valu le prix du joueur offensif de l’année de la NFL, les honneurs All-Pro et un voyage au Pro Bowl.

Après avoir signé son prolongation, il a marqué un record de carrière et 17 touchés au sol en tête de la ligue au cours de la saison 2018. Il a été nommé au Pro Bowl et était à nouveau une sélection All-Pro.

Mais la santé de Gurley a été une préoccupation tout au long de sa carrière

Gurley a eu des problèmes de genou tout au long de sa carrière, à commencer par la déchirure du LCA qu’il a subie à l’université. En 2018, il a raté les deux derniers matchs de la saison en raison d’une entorse au genou gauche. Il est revenu pour les séries éliminatoires et après un match de 115 verges contre les Cowboys, son temps de jeu a diminué. Il n’a porté le ballon que quatre fois contre les Saints lors du match de championnat NFC et 10 fois lors de la défaite du Super Bowl face aux Patriots.

L’absence de Gurley au Super Bowl a soulevé des questions sur sa santé, mais Gurley et les Rams ont insisté sur le fait qu’il n’était pas blessé.

Un mois plus tard, l’entraîneur de Gurley a révélé que l’ancien dos All-Pro avait une composante arthritique au genou. Les Rams n’ont étrangement jamais vraiment dit directement qu’ils le limitaient.

Au cours des huit premières semaines de la saison, il a été contraint à moins de 20 courses par match, et il y a eu trois matchs au cours desquels il a eu 10 courses ou moins. Dans l’ensemble, ses 223 courses en 2019 étaient 38 de moins que sa moyenne de saison de 261 par saison au cours des quatre premiers de sa carrière.

Le manque de portées de Gurley était notable tout au long de la saison, mais l’exemple le plus flagrant est venu lors d’une défaite de la semaine 8 contre les Steelers de Pittsburgh. Au quatrième trimestre, les Rams n’ont pas du tout dirigé Gurley, mais ont plutôt utilisé Malcolm Brown.

“Le match des Steelers se distingue par le fait que nous gérons bien le football et vous ne lui avez pas vraiment donné la chance de reprendre le jeu en fonction de la façon dont cette chose s’est déroulée”, a déclaré McVay plus tard dans la saison. “Vous essayez toujours d’apprendre de vos expériences précédentes.”

McVay était franc à l’idée de regretter la façon dont il n’a pas utilisé Gurley, mais il n’a toujours pas donné de raison précise pour laquelle.

Gurley n’a eu que trois matchs avec 20 courses ou plus au cours de la saison. Sans surprise, il a terminé la saison dernière en se précipitant pour un record de carrière de 1064 verges de mêlée.

Quelle est la prochaine étape pour Gurley?

À seulement 25 ans, Gurley est assez jeune pour continuer à jouer dans la ligue, en particulier pour quelqu’un qui a en moyenne plus de 1 000 verges au sol par saison au cours de sa carrière. Lorsqu’il est en pleine santé, il est l’un des dos les plus dangereux de la ligue. Il n’est pas certain pour l’instant qu’il soit en pleine santé.

Il y a un autre obstacle à ce que Gurley trouve une nouvelle équipe. La NFL restreint la façon dont les équipes peuvent effectuer des examens physiques en raison de l’épidémie de coronavirus. Cela pourrait retarder lorsque Gurley est en mesure de signer jusqu’à ce que son genou puisse être vérifié par sa nouvelle équipe.

Certaines équipes ont déjà envisagé d’acquérir Gurley. Les Atlanta Falcons, qui viennent de sortir Devonta Freeman plus tôt cette semaine, seraient intéressés par Gurley, tout comme les Dolphins. Les Seahawks et Bucs ont également manifesté leur intérêt pour lui.

S’il est en bonne santé, Gurley jouera en 2020, et pour la première fois de sa carrière, ce ne sera pas avec les Rams. Pour sa part, il semble prendre la sortie en foulée:

Récemment, cela n’a pas été facile pour les running backs de la NFL. Leur valeur et leur production ont considérablement diminué. Gurley avait ressemblé à l’exception à cette tendance. Au lieu de cela, il est passé de l’un des coureurs les mieux payés de la ligue à deux ans plus tard.C’est une façon décevante pour sa carrière de Rams de se terminer après qu’elle ait commencé avec tant de promesses. Mais Gurley a encore une chance de prouver qu’il n’a pas encore fini.