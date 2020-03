La libération de Todd Gurley ne résout pas les problèmes massifs des Rams

Il n’a pas fallu longtemps pour que le contrat de Todd Gurley ressemble à une catastrophe. Cela s’est produit moins de six mois après le début de l’accord, lorsque les Rams ont dû pomper les freins sur l’utilisation de Gurley au cours de la saison 2018 alors que le porteur de ballon traitait d’un problème de genou chronique et que les perspectives de la casquette de l’équipe se sont progressivement assombries. Jeudi, il est passé d’une catastrophe à une catastrophe:

Nous avons sorti Todd Gurley.

– Los Angeles Rams (@RamsNFL) 19 mars 2020

Les Rams ont libéré Gurley, mangeant plus de 20 millions de dollars en casquette morte juste pour se débarrasser de l’ancien porteur de ballon All-Pro. Ils auraient tenté de chercher un métier pour le dos, mais Bill O’Brien a déjà traité un retour en arrière lavé et personne d’autre n’a appelé. En supprimant Gurley, les Rams ont évité de lui verser plus de 10 millions de dollars de bonus de liste qui auraient été garantis s’ils l’avaient gardé sur la liste après 13 heures. PT. L’équipe a ouvert 5,5 millions de dollars d’espace de plafond avec le déménagement, et sera en mesure de répartir le plafond mort au cours des deux prochaines saisons.

Les Rams devaient également savoir que ce serait une décision impopulaire avec l’équipe. Voici la réaction d’Aaron Donald:

Pourtant, ils ont basculé l’interrupteur et coupé l’une des étoiles les plus reconnaissables de l’équipe. C’est à quel point cet accord avait mal tourné. Gurley a sans doute connu sa pire année en tant que professionnel la saison dernière, avec un plus bas en carrière dans les verges au sol (857) et le total des verges (1064). 2019 n’était que sa cinquième saison professionnelle, mais le problème du genou l’a fait paraître plus âgé, car il a évolué avec moins d’éclat et d’agilité qu’il ne l’avait fait lorsqu’il a remporté le titre de joueur offensif de l’année en 2017. Les arrières ont une carrière courte, mais Gurley n’a que 25 ans et les Rams – et le reste de la NFL, en raison de son manque de marché commercial – le traitent comme s’il avait 35 ans.

Personne n’a besoin de beaucoup plus de preuves que les contrats à gros fonds pour les retours en arrière sont des erreurs à ce stade, mais l’accord désastreux de Gurley avec les Rams aura probablement un effet d’entraînement dans la ligue, du moins pour les quelques équipes qui envisagent de remettre des retours de star une grosse affaire. Le problème du genou de Gurley en a fait un scénario de type DEFCON-1 pour les Rams, mais les autres gros contrats signés récemment – Devonta Freeman et David Johnson me viennent à l’esprit – ne semblent pas très bien avec le recul. À l’heure actuelle, toute équipe préfère être les Chargers ou les Steelers, qui ont refusé de donner de grosses sommes d’argent à leur dos, que les Rams. Lorsque Christian McCaffrey, Saquon Barkley et Alvin Kamara trouveront bientôt de nouvelles offres, leurs équipes respectives pourraient réfléchir à deux fois avant de remettre un contrat avec un tas de zéros à la fin.

Cette semaine, les Titans ont frappé Derrick Henry avec une étiquette de franchise au lieu de le signer pour un contrat à long terme même après qu’Henry ait publié l’une des plus grandes performances de l’après-saison. Le Tennessee devra probablement arracher le pansement la saison prochaine et déterminer s’il laisse un joueur vedette marcher ou remettre à Henry un accord qu’il est susceptible de regretter. Et pouvez-vous imaginer être Jonathan Taylor, J.K. Dobbins, ou un autre espoir de repêchage en ce moment? Ils pourraient être sélectionnés au premier tour, mais leurs chances d’obtenir un deuxième contrat pourraient être plus difficiles. La position n’a plus beaucoup de valeur, et la durée de conservation limitée des dos coureurs rend imprudente un gros marché.

Gurley trouvera probablement une maison quelque part, mais ce ne sera pas la pièce maîtresse d’une infraction. Si son genou peut tenir, il a toujours le talent pour faire la différence. Quelqu’un voudra lui donner des coups de pied, mais ne donnez pas trop de coups ou le cartilage qu’il lui reste peut se désintégrer.

Les Rams, quant à eux, sont en chute libre totale. Ils ont perdu un certain nombre de contributeurs clés cette saison. Avant que Gurley ne soit éliminé, l’équipe a laissé le passeur Dante Fowler signer un contrat de trois ans avec les Falcons, le corner Nickell Robey-Coleman est devenu agent libre, l’ailier défensif Michael Brockers a signé un contrat de trois ans avec les Ravens et le secondeur Cory Littleton signe un contrat de trois ans avec les Raiders. L’équipe a également libéré le secondeur extérieur Clay Matthews jeudi, et envisagerait de passer du receveur Brandin Cooks, pour lequel ils ont échangé un choix de première ronde en avril 2018. Il sera cependant difficile à gérer, car il porte des casquettes au nord de 16 millions de dollars pour les quatre prochaines saisons, le plaçant dans le top 10 des joueurs les mieux payés de la ligue. Oh, et Cooper Kupp devrait toucher moins d’un million de dollars en 2020 avant de rejoindre l’agence libre la prochaine intersaison. Le principal receveur de l’équipe n’est certainement pas trop satisfait de son contrat actuel et aura bientôt besoin d’une augmentation de salaire.

C’est ce qui se passe lorsqu’une équipe met un total combiné de 155 millions de dollars en argent garanti sur le quart-arrière Jared Goff et Gurley. Ces gros contrats n’incluent pas non plus Jalen Ramsey, pour qui les Rams ont échangé deux premiers matchs consécutifs pendant la saison 2019. Ramsey est un agent libre après cette année et commandera probablement une extension record avant le début de la saison. Le plaqueur défensif Aaron Donald a également une méga-affaire, et bien que ce contrat soit facile à défendre, il n’y a tout simplement pas assez d’argent pour faire le tour.

Il n’y a pas non plus de nouvelle infusion de talents à venir. Les Rams n’ont pas eu de choix au premier tour depuis qu’ils ont emmené Jared Goff non. 1 au classement général en 2016. Ils ont abandonné leurs premiers rondes de 2020 et 2021 pour Ramsey, ce qui fait six années consécutives sans premier rond. Pendant ce temps, les Rams n’ont inscrit qu’un cinquième tour pour le corner Marcus Peters, qui a ensuite fait partie de l’équipe All-Pro après avoir été remis aux Ravens. La liste roule à vide; c’est sombre.

Ce n’est pas la NFL Blitz – vous ne pouvez pas simplement payer une poignée d’étoiles et vous attendre à ce que le reste de la liste se comprenne. Les Rams manquent de profondeur depuis quelques saisons maintenant, et ils entreront en 2020 en tant que balle de l’équipe qui est allée au Super Bowl après la saison 2018.

Apropos de rien: le nouveau stade des Rams ouvre cette saison.