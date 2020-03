La Liga a raison de fermer les portes des matchs aux fans

En Espagne, ils commencent déjà à prendre les premières mesures contre le coronavirus. Les jardins d’enfants, les collèges et les universités fermés, les événements annulés et d’autres risquent d’être suspendus et la Liga ne pouvait pas être à l’abri de la réalité, il a donc décidé de suivre l’exemple de la Ligue 1 et d’établir que dans les deux prochaines semaines, pas il y aura du public dans les parties.,

La mesure est impopulaire et il y aura de nombreux fans et abonnés qui n’aiment pas rester à la maison sans pouvoir voir leur équipe au stade, mais la semaine dernière le taux de contagion a augmenté avec plus de 1200 personnes infectées et 26 morts . Ces chiffres sont similaires à ceux de l’Italie où ils ont pris la décision de paralyser tout le football.

Les matches du FC Barcelone en Ligue des champions contre Naples, et de Getafe et Séville contre l’Inter et la Roma de la Ligue Europa se joueront également sans public. Il serait irresponsable pour LaLiga de laisser les parties se développer dans des conditions normales alors que les gouvernements régionaux mettent déjà en place des mesures pour éviter l’exposition à Covid-19 et également dans les pays voisins. Dans les grands événements de masse, le risque de contagion est plus grand et en cas de situation anormale comme celle que connaît la Liga, elle a été contrainte d’agir en conséquence et a dû prendre des mesures exceptionnelles, aussi exagérées ou risquées qu’elles puissent paraître. Mais plus risqué est d’exposer le public à une éventuelle contagion qui peut être évitée d’un simple geste.

À l’heure actuelle, les mesures restrictives qui ont été appliquées dans la Communauté de Madrid ou au Pays basque ont une durée de 15 jours, car le football doit suivre les mêmes étapes que le reste des institutions et pendant au moins ces 15 matchs doivent être joués Pas de public dans les stades. Une fois ce temps écoulé ou si des solutions plus dures sont appliquées dans d’autres domaines au cours de la même période ou que le taux d’infection augmente, la Liga devra envisager la possibilité de suspendre la compétition. Pour l’instant, jouer à huis clos peut suffire. Le monde du football doit donner l’exemple et aller de pair avec les institutions sur une question qui touche l’ensemble de la société en général.

