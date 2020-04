La Liga de Ascenso elle-même a demandé le plan de sauvetage, justifie Bonilla

De l’écriture

Journal La Jornada

Mardi 21 avril 2020, p. a10

Enrique Bonilla, chef du circuit maximum de la Fédération mexicaine de football, a souligné: Nous voulons des investisseurs qui savent que leur argent ne sera pas perdu, qu’ils auront une période pour collecter (des ressources) et chercheront à faire partie de la Mx League. Cependant, cela ne sera pas réalisable de sitôt, a-t-il écourté, étant donné les rumeurs selon lesquelles Celaya et Atlante étaient sur le point d’atteindre la première division.

Il a affirmé que les équipes de la Ligue de l’Ascension étaient en grande difficulté financière et lui avaient demandé un plan de sauvetage. Il a expliqué que sur les 12 clubs, seulement quatre étaient solvables, parmi eux ceux de la multipropriété; c’est-à-dire Mineros, de Grupo Pachuca, et Dorados, de Grupo Caliente.

Il a souligné que les clubs de la Ligue de développement, toujours en attente, recevront un soutien de 240 millions de pesos, qui proviendrait d’une pénalité qui sera appliquée aux trois dernières places du tableau des ratios de la première division. Il a été avancé que ce dernier paierait 120 millions de pesos, l’avant-dernier 80 et l’avant-dernier 40 millions.

Dans des déclarations à Marca Claro et à ADN 40, Bonilla a mentionné: Lorsque l’entreprise est en difficulté, vous devez la faire avancer, car vous courez le risque qu’elle meure et c’est ce que nous faisons ici. À l’exception de trois ou quatre cas des 12 équipes, ils ont des finances saines et trois d’entre eux sont en multipropriété.

Bonilla a déclaré que le circuit de l’argent lui avait écrit une lettre en janvier, lui demandant de mettre au point un sauvetage pour les aider à surmonter les revers, de sorte que vous deviez prendre des décisions immédiates et aller de l’avant. C’est ce qui se fait. Il a souligné qu ‘”un catalyseur vient à cette difficulté, qui est la pandémie, là où le problème se termine.

Cela déclenche la nécessité de faire une proposition différente, le plan de sauvetage est proposé en vue d’agir immédiatement, plus un changement vers le moyen et le long terme.

Il a dit: Ils donnent l’instruction de rechercher les ressources de la Ligue Mx pour mener à bien ce projet, je l’ai fait et j’ai obtenu les ressources. Ce qui est étrange pour moi, c’est qu’ils sortent pour exprimer le contraire. Ce qui est fait, c’est d’essayer de sauver les clubs et les joueurs (afin qu’ils ne le fassent pas) de rester sans facturer, car plusieurs équipes n’allaient pas pouvoir payer.

Concernant ce qui suit, il a indiqué: Cela va fonctionner dans des tables de travail, de telle sorte que les règles soient claires pour tout le monde, et maintenant la proposition doit être soumise au comité exécutif de la FMF et à l’assemblée générale, et là, elle doit être prise 80 pour cent des votes; si cela n’est pas réalisé, la division de la promotion aura du mal à obtenir des ressources quelque part pour répondre à leurs imprévus et payer les joueurs.

L’objectif principal est «de générer un projet durable et d’avoir des ressources pour participer à une division aussi chère que la Mx League, si aujourd’hui (ceux d’Ascent) ne peuvent pas, imaginer quand ils montent; nous aurons des cas tels que Lobos BUAP, Chiapas, Querétaro, Veracruz… Ce que nous faisons est un bassin versant, restructurer pour devenir solide, sinon nous continuerons avec des joueurs qui ne peuvent pas collecter, des équipes qui ne paient pas et un spectacle auquel un millier de fans vont en moyenne ” .

