La Liga pourrait commencer en septembre et se jouerait même à Noël

L’incertitude quant à la reprise de l’exercice en cours conditionne le début et le calendrier du prochain. Selon Marca, le championnat 2020-21 pourrait avoir son propre Boxing Day et retarder le coup d’envoi, généralement en août.

La crise de COVID-19 a empêché la tenue de matchs en Liga depuis le 10 mars, date à laquelle Eibar et la Real Sociedad détenaient, à huis clos, la mise qu’ils avaient en suspens. Les jours 28 (13-15 mars) et 29 (20-22) ont déjà été affectés, ce qui se produira également avec le 30 (3-5 avril) car l’état d’alarme demeure et, probablement, avec le 31 (10-12), car l’état d’alarme est prolongé jusqu’à 12 heures précises.

Ce sont 3 jours de sécurité qui ont été perdus dans un calendrier où la finale de la Copa del Rey, et les éliminatoires en attente de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa doivent également être déplacés. Il sera possible de tout terminer si la pause n’est pas trop longue et de recommencer le nouveau cours plus tard, selon les informations mentionnées dans le support susmentionné.

La Liga et l’Association des joueurs de football espagnols accueilleraient favorablement la possibilité de jouer à Noël et à partir de septembre, mais cela ne sera connu que lorsque les jours passeront et que la pratique du sport pourra être garantie. L’intention des deux organisations est d’accélérer les options afin que les championnats européens classés, descendus et promus dans la catégorie argent soient décidés sur le terrain de jeu.

