La ligue belge mise sur la fin de la compétition et la proclamation du leader champion

Le conseil d’administration de la Jupiler Pro League a exprimé son souhait de ne pas terminer cette saison 2019-2020 en raison de la crise des coronavirus. Ainsi, en l’absence de ratification de la décision par l’Assemblée générale, le classement actuel serait le dernier, Bruges se sachant champion de Belgique.

La décision a été prise à l’unanimité des membres du Conseil d’administration réunis par conférence téléphonique: «Le Conseil d’Administration a émis à l’unanimité l’avis de l’Assemblée Générale de ne pas reprendre les compétitions de la saison 19-20 et d’accepter le classement actuel comme définitif.«, Lire le communiqué du concours

“Le Conseil d’administration a pris note des recommandations du Dr Van Ranst et des autorités, selon lesquelles il est très peu probable que des réunions avec le public puissent avoir lieu avant le 30 juin. La situation actuelle ne nous permet pas de savoir si et quand une reprise de la formation en groupe peut être planifiée et quand “, a-t-il ajouté.

Il s’agit d’une simple recommandation «tenant compte de la santé publique» du Conseil d’administration à l’Assemblée générale, qui devra ratifier la décision le 15 avril. Si vous le faites, la Jupiler Pro League serait terminée et Bruges serait le champion après 29 jours de jeu.