La Ligue biélorusse fait son août

Avec le football en Europe arrêté à cause du coronavirus, le La Ligue biélorusse est la seule qui continue son cours. La compétition ne s’est pas arrêtée ces jours-ci, lorsque la foule a été interdite dans le reste du continent à cause de la crise sanitaire provoquée par la pandémie. Avec de petites éclosions qui semblent maîtrisées, le soccer et le hockey sur glace, deux des sports les plus importants du pays, n’ont pas fermé, ce qui a permis la Vysshaya Liga conclut 10 accords de télévision pour diffuser ses matchs dans des pays comme la Russie, Israël ou l’Inde.

La saison 2020 peut être le plus réussi de l’histoire du football biélorusse. Sans concurrence à travers l’Europe, sa ligue reste l’une des seules qui ne s’est pas arrêtée dans le monde à cause de COVID-19. Il ne se joue même pas à huis clos, s’étant réuni hier au derby disputé entre le FC Minsk et le Dinamo devant 3000 spectateurs.

Habitué à être éclipsée par les ligues voisines d’Ukraine et de Russie, outre les grandes ligues européennes, la rupture lui a conféré un rôle de premier plan dont elles profitent au maximum. Le «singe» du football a poussé la Ligue biélorusse à vendre ses droits de télévision dans les deux pays voisins, entre autres.

Seul BATE Borisov et Dynamo Minsk -accoutumée à participer aux premiers tours de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa- échapper à l’anonymat d’une ligue qui tente de profiter de cette crise pour gagner en notoriété. Avec un public qui monte en flèche, la Vysshaya Liga tente de gagner en popularité et d’échapper à une crise à laquelle les autres ligues du continent semblent condamnées une fois que l’activité reprend.

Avec un calendrier différent de celui des ligues majeures, en raison des conditions météorologiques hivernales extrêmes, sa saison vient de commencer. Seuls deux jours ont été joués, mais il ne semble pas que cela s’arrête. Alors que le reste des ligues perdent des contrats millionnaires avec des téléviseurs et des sponsors en raison de la rupture, au Bélarus, le football fait son mois d’août avec la saison qui vient de sortir.