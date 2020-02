La ligue de football japonaise et la Coupe du monde de tennis de table sont suspendues pour la panique du coronavirus

La peur de propager le coronavirus Il grandit et cela entraîne l’annulation ou la tenue à huis clos d’événements sportifs, comme cela se produira ce week-end en Serie A. En Italie, ils ne sont pas les seuls à prendre des précautions extrêmes avant l’arrivée de COVID-19, car au Japon, ils ont décidé de reporter tous les matchs officiels de la ligue de football de ce mardi au 15 mars.

Dans les deuxième et troisième, il n’y aura pas non plus de match de football, avec l’intention de combattre le coronavirus. Cette mesure prise par la ligue japonaise de football Il concerne un total de 94 réunions, dont 27 de première division. Selon les experts, les deux prochaines semaines sont d’une importance vitale pour empêcher une nouvelle propagation du virus, c’est pourquoi cette décision a été communiquée. “Nous ferons de notre mieux pour coopérer”, a déclaré le président de la J-League.

La vérité est que ce n’est pas le seul événement sportif qui a été annulé, car la Fédération Internationale de Tennis de Table (ITTF) a reporté l’équipe mondiale de tennis de table, qui a dû être disputé entre le 22 et le 29 mars à Busan (Corée du Sud), pour la menace de l’épidémie de coronavirus dans le pays asiatique. “Compte tenu de la situation émergente en République de Corée et pour mieux préserver la santé et la sécurité des joueurs, des officiels et des supporters, la Coupe du monde a été reportée”, a déclaré l’ITTF dans un communiqué.

Panique d’une pandémie de coronavirus

De plus, la fédération internationale a annoncé que “Provisoirement” ont fixé que le championnat se joue entre le 21 et le 28 juin cette année, et a expliqué qu’ils continuaient à “faire confiance” aux autorités coréennes. “Nous continuerons à travailler dur et en étroite coopération avec toutes les parties impliquées à Busan”, dit-il.

Le report de la Coupe du monde fait suite à la K-League, la plus haute catégorie de football en Corée du Sud, qui lundi a annoncé qu’il reportait indéfiniment son début par l’épidémie, décision également prise par la ligue japonaise, qui a reporté son début à la mi-mars.