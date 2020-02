69 jours se sont écoulés, un changement d’année et même, pour beaucoup, d’une décennie, depuis que l’hymne de la Ligue des champions a joué pour la dernière fois dans certains des grands stades d’Europe. Mais aujourd’hui, après plus de deux mois, quelques minutes avant neuf heures du soir, cette musique que chaque fan de football veut entendre retentira à nouveau dans le Metropolitan et le Wesfalenstadion.

“Die meister, die besten, les grandes équipes, les champions”, lit-on les paroles de l’hymne qui réunit toutes les équipes européennes et les fans, et ce n’est pas pour moins car seuls les meilleurs ont pu atteindre ce tour de 16 Ils commencent aujourd’hui à Madrid et Dortmund. La compétition continentale maximale revient pour que 16 équipes puissent voir leurs visages avec le même but, la finale le 30 mai au stade olympique Atatürk d’Istanbul.

Il revient avec la phase finale au cours de laquelle toute erreur est payée chèrement dans les qualifications aller-retour qui laisseront derrière les équipes qui sont capables de s’imposer à leurs rivaux. Les grands matches entre les meilleurs clubs d’Europe sont de retour, les nuits reviennent à la mémoire et les objectifs qui suscitent les passions.

Ce soir, l’actuel champion revient dans le fief où il a élevé le «Orejona» et l’Atlético de Madrid ne veut pas que Liverpool attaque à nouveau sa maison. Et dans l’autre rencontre, le Paris Saint-Germain de Mbappé, Neymar et compagnie veulent conquérir Dortmund, la terre qui a un nouveau guerrier, un jeune norvégien qui est déjà parti en phase de groupes et qui a toujours la même envie de but.

A partir de neuf heures, la plus grande compétition de clubs du monde revient, celle qui couronne la meilleure équipe d’Europe, celle que tout le monde veut gagner un jour. Ce soir, la Ligue des champions revient et avec elle le meilleur football.