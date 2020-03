La Ligue des femmes MX mérite le respect et l’égalité

Dans le cadre de la récente commémoration de Journée Internationale de la Femme, le 8 mars et la grève nationale “Une journée sans femmes“Le 9 mars, en plus de la situation actuelle au Mexique pour la lutte féministe pour atteindre le respect et l’égalité, ainsi que l’éradication du machisme, la violence de genre, entre autres choses, la question de l’actualité de la Ligue féminine MX, où les femmes ont subi un harcèlement et des inégalités sans fin, ont également fait entendre leur voix et exigé l’égalité de traitement en matière de salaires, de diffusion et de respect.

UNE JOURNÉE SANS FEMMES # AgendaFOXSports Le monde du sport n’est pas isolé du problème au Mexique en raison de l’inégalité des sexes et de la violence.

Laura Kalb de Irarragorri, Norma Palafox, Miriam García et Alexa Moreno ont partagé leurs expériences pic.twitter.com/6h1f3hNSXI

– FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 9 mars 2020

Il est vrai que cette ligue est récemment créée dans le pays, heureusement le projet a pu être consolidé et depuis l’ouverture 2017 vous pouvez profiter de la compétition, de la même manière, peu à peu le reste des ligues dans le monde vous en donnent plus projection aux tournois féminins qui, il y a quelques années, nous pensions impossible.

Cependant, avec le passage du temps, le public continue de croître et de progresser, le plus récent échantillon de celui-ci au niveau international, a été la consécution du quatrième titre mondial dans la sélection de États-Unis Femmes l’été dernier 2019, où la finale a été vue par plus de 100 millions de personnes dans le monde et a placé le football féminin sur un piédestal, ce qui a provoqué une énorme diffusion dans les médias, il semblerait donc qu’il y ait également un Grand marché et intérêt pour la compétition féminine.

Malheureusement, dans notre pays, les investisseurs et les cadres supérieurs du sport n’ont pas encore entièrement transféré des avantages égaux pour le football féminin par rapport aux hommes, en termes de salaires, c’est une lutte que les fans devraient soutenir et moyens de communication.

Oui, c’est une réalité que le Ligue féminine MX ne génère toujours pas le même revenu, mais cela ne changera pas tant que chacun ne contribuera pas à son travail respectif, les joueurs doivent offrir une émission sportive digne des fans, les fans doivent répondre en allant dans les stades, en regardant les émissions de télévision, en montrant leurs encouragements dans les réseaux sociaux et aussi, les médias offriront une plus grande diffusion et projection aux tournois.

D’un autre côté, les fans devraient améliorer leur comportement et leur façon de voir le football féminin, pour toutes celles qui ont assisté à un match féminin dans un stade, nous avons pu observer la manière grotesque, irrespectueuse et dégénérée avec laquelle elles jouent un grand rôle du secteur des assistants, lancer des insultes, des messages de harcèlement, la discrimination, l’intolérance, le mépris et de nombreux autres qualificatifs négatifs.

 «Je vais parler clairement: c’est mon physique, c’est mon corps, je ne vais pas le changer, je ne vais pas porter un short super large, je ne me sens pas à l’aise. Je veux être footballeur, je ne veux pas être mannequin. Je vais être honnête: ça fait mal parce que rien d’autre n’est moi »: Norma Palafox. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/7XghiRSTFO

– César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) 8 mars 2020

Le football mexicain est infesté de ces actes misogynes, donc la Liga MX doit travailler pour éradiquer le machisme, au moins dans les présentations féminines, car il est extrêmement désagréable d’entendre tous ces types de messages dans un événement familial qui devrait promouvoir le sport et non le harcèlement et la maltraitance des femmes. Les joueurs le demandent et les joueurs le méritent.