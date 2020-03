La Ligue d’Espagne et les Champions s’arrêtent avant la propagation du coronavirus

▲ Les fans de sport automobile se préparaient à entrer sur la piste du Grand Prix d’Australie de Formule 1, lorsque les autorités les ont informés que la compétition avait été suspendue pour des raisons de santé en raison des risques du Covid-19.

Vendredi 13 mars 2020

Madrid La ligue espagnole de football a décidé hier de suspendre le championnat pendant au moins deux semaines en raison de l’épidémie de coronavirus, après avoir établi une quarantaine dans tout le Real Madrid en raison du positif de l’un de ses joueurs de basket-ball et des contagions possibles chez les membres d’autres clubs.

La Ligue considère que les circonstances existent déjà pour la poursuite de la prochaine phase du protocole d’action contre Covid-19. En conséquence, il est convenu de suspendre au moins les deux prochains jours, a fait savoir le championnat dans un communiqué. Cette mesure affecte également le tournoi de deuxième division.

La suspension sera réévaluée après l’achèvement des quarantaines décrétées dans les clubs concernés et d’autres situations possibles pouvant survenir.

Peu de temps avant que la ligue espagnole ne prenne cette décision, le Real Madrid avait annoncé qu’un joueur de sa première équipe de basket-ball était positif pour les tests de coronavirus. Selon la presse locale, le joueur en question serait Trey Thompkins.

À partir de ce moment, la recommandation a été faite de rester en quarantaine pour la première équipe de basket-ball et la première équipe de football, étant donné que les deux équipes partagent des installations à Ciudad Real Madrid, a déclaré l’équipe Merengue dans un communiqué.

L’équipe a également fermé les installations de sa ville sportive et a recommandé que tout le personnel qui y travaille soit mis en quarantaine.

Le match amical entre l’Espagne et les Pays-Bas, qui se tiendra à Amsterdam le 29 mars, a également été annulé, a rapporté hier la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

D’un autre côté, l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta s’est révélé positif pour le coronavirus, forçant le club à fermer son complexe sportif et à isoler la première équipe, tout comme Chelsea l’a fait avec le joueur Callum Hudson-Odoi, qui a aussi le Covid-19.

Les Gunners, qui devaient jouer à Brighton samedi, ont fait cette annonce quelques minutes après que la Premier League ait averti que tous les matchs du week-end ce week-end se joueraient malgré la propagation du coronavirus.

La pandémie a également provoqué une interruption de la Ligue des champions européenne pour la première fois, notamment le report de la rencontre très attendue entre Manchester United et le Real Madrid. De même, les huitièmes de finale Juventus-Lyon, prévus pour mardi prochain, ont été reportés. Comme l’équipe de Merengue, l’équipe de Turin est en quarantaine après que le positif de Covid-19 du défenseur Daniele Rugani a été révélé.

L’UEFA est également sur le point de décider de reporter ou non le Championnat d’Europe jusqu’en 2021. L’organe a convoqué une vidéoconférence mardi prochain, dans laquelle ledit tournoi constituerait une partie importante des discussions sur la réponse du football européen à l’épidémie de coronavirus. Les 55 associations, un représentant de la fédération des joueurs du FIFPRO et les directeurs de l’Association des clubs européens et des ligues européennes participeront à cette réunion.

Pendant ce temps, la FIFA a reporté hier le début des éliminatoires sud-américaines pour Qatar 2022, et Conmebol a suspendu les matchs de la Copa Libertadores prévus la semaine prochaine conformément aux mesures préventives qui se multiplient dans toute l’Amérique latine.

Aux États-Unis, la Major League Soccer (MLS) a suspendu jeudi ses activités pendant 30 jours. En outre, la fédération de football du pays a annulé les duels amicaux que ses équipes masculines et féminines joueraient en mars et avril.

De même, la Major League Baseball a suspendu ses matchs d’échauffement et a reporté le début de la saison pour au moins deux semaines; en boxe, les fonctions à New York ont ​​été annulées. La Ligue de hockey sur glace professionnelle (LNH), ainsi que le Miami Tennis Open, ont annoncé qu’ils suspendaient temporairement toutes les compétitions.

En revanche, le Grand Prix d’Australie, qui devait avoir lieu ce week-end à Melbourne, a été annulé, ce qui retardera le début du championnat du monde de Formule 1.

