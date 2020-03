La Ligue Endesa est reportée au 24 avril en raison du coronavirus

La crise de coronavirus Cela entraîne la suspension de nombreuses compétitions sportives. L’ACB a annoncé que Les matchs de la Ligue Endesa n’auront pas lieu avant le 24 avril au moins en raison de l’état d’alarme imposé par l’avancée de COVID-19 en Espagne. La décision a été prise à l’unanimité après la vidéoconférence que les clubs ont eue lundi.

La déclaration émise par l’ACB se lit comme suit. “Les clubs ACB, réunis ce lundi par visioconférence, ont décidé à l’unanimité de suspendre temporairement la Ligue Endesa jusqu’au 24 avril, en raison de la crise sanitaire provoquée par COVID-19. Les 18 clubs acb se sont réunis ce lundi par visioconférence, constituant une Assemblée Extraordinaire pour convenir à l’unanimité de suspendre temporairement la Ligue Endesa jusqu’au 24 avril prochain en raison de la crise sanitaire provoquée par COVID-19 et que le pays et toutes les activités professionnelles non essentielles sont détenus ».

Le président de l’ACB, Antonio Martín, Il a souhaité souligner la volonté des clubs et des joueurs de reprendre la compétition lorsque le coronavirus le permet et de terminer la saison. «La volonté de tous les clubs reste de reprendre la compétition et de terminer la Ligue Endesa 2019-20 dans la mesure et dans les délais que la situation le permet. » En outre, cela a renforcé “l’importance du soutien unanime de tous les clubs à une mesure exceptionnelle telle que la suspension temporaire de la compétition dans une situation aussi grave que celle que nous vivons avec cette pandémie”, a-t-il déclaré.