La Ligue envoie le protocole aux clubs pour reprendre la compétition

La Ligue a élaboré un «Protocole d’action pour le retour à l’entraînement des équipes de la ligue» qui sera envoyé dans les prochains jours à tous les clubs de football professionnels. Ce manuel, dont le projet a été consulté par la chaîne Cope, est divisé en quatre phases et confirme que les joueurs et leurs familles seront testés coronavirus.

Comme indiqué par ce même média, les quatre phases sur lesquelles ce protocole est basé sont les suivantes:

Préparation précédente / formation

Séances d’entraînement en solo

Entraînement en trois groupes de 8 joueurs

Formation collective.

Dans ce protocole, il est également précisé que le test de la coronavirus tout le personnel et les personnes qui vivent avec les joueurs et le personnel d’entraîneurs 72 heures avant de s’entraîner à nouveau. Dans le cas où l’un d’entre eux serait positif, l’isolement total sera utilisé et toute l’équipe devra refaire le test.

De cette façon, il est également recommandé un minimum de quinze jours d’entraînement avant de retourner à la compétition et que l’équipe en question soit isolée (dans la ville sportive ou dans un hôtel de concentration) avant la reprise du championnat.