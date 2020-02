“La Ligue est notre vie”

Diego Simeone est apparu dans la salle de presse de la Wanda Metropolitano après la victoire, avec retour inclus, de l’Atlético contre Villarreal. L’entraîneur était très heureux de la victoire et s’assure que l’équipe est de plus en plus claire sur ce qu’il faut jouer. Il a également souligné l’importance de la Ligue.

L’équipe a été accrochée

«On a eu des hauts et des bas, un bon début de saison, puis on n’a pas eu de régularité, puis on a eu des matchs importants jusqu’à Eibar. Depuis le match avec Grenade, l’équipe se sent mieux, ayant plus de clarté sur ce que nous devons jouer. Lorsque l’équipe identifie l’identité de cette équipe, le chemin devient plus court ».

Peur de l’euphorie de Liverpool

«Les joueurs étaient clairs: au-delà de l’importante victoire contre Liverpool, la Ligue c’est notre vie car le fan d’Atleti se réveille et regarde le journal pour voir où est son équipe et aime se voir au-dessus. Je les voyais très bien tout le temps, cherchant à obtenir le meilleur chemin vers le match. La deuxième mi-temps a été l’une des meilleures secondes que nous ayons jouées ».

Diego Costa

«Quant à Diego, il s’est bien entraîné et les médecins expliqueront ce qu’ils ont à expliquer. Je n’étais pas en mesure de jouer aujourd’hui, mais j’espère que la semaine prochaine je serai avec l’équipe ».

Villarreal

«Cela me fait plaisir de me révéler au résultat négatif et à la force de continuer à chercher de 2-1. Ces deux points ont été la référence du match d’aujourd’hui ».

Koke

«Koke est notre capitaine, une de nos références. Il est celui qui est avec nous depuis le plus longtemps et sait clairement ce que nous voulons et ce que nous recherchons. Il a une condition tactique que beaucoup de joueurs n’ont pas. Lui et Saul sont un peu des footballeurs qui peuvent jouer n’importe où ».

Le singe

«Je connais Germán depuis longtemps, nous nous connaissons trop, nous savons très bien ce que nous voulons en tant que groupe de travail et en équipe. Nous avons eu la chance que chaque fois que nous avons été en charge de l’équipe que nous avons gagnée. C’est un gars gagnant. Les gens qui ont une énergie positive comme lui, quand il est là où il a été, il transmet ce sentiment de tranquillité, bien au contraire de moi, et avec cette énergie gagnante qui peut inévitablement être discutée ».

Départ de Mono Burgos

«Je l’ai expliqué il y a quelques mois. Quand il doit expliquer une décision personnelle, il la donne »

Importance de Saul et Thomas

«Ils ont très bien travaillé, ils ont beaucoup de force pour partir. Nous sommes très satisfaits de la compétition interne, du retour de Trippier, Joao, la semaine dernière Costa, Vrsaljko a été en compétition avec une énorme forteresse, Vitolo a joué un bon match. Les changements nous ont donné de la fraîcheur et plus de clarté pour attaquer un peu mieux ».