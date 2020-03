La Ligue fixe une date limite pour revenir le 27 juin ou la suspension totale

Les clubs espagnols attendent toujours de savoir quand le football pourra redevenir normal. Le sport européen étant totalement paralysé par la crise des coronavirus, un nuage inconnu entoure la reprise de la première et de la deuxième division.

L’intérêt général est de terminer la saison sur le terrain, avec ou sans public dans les tribunes. Ainsi, les équipes et les footballeurs s’accordent à dire que ce serait le plus juste, bien qu’ils fixent un délai: le 27 juin, comme OKDIARIO l’a appris, après la rencontre qui s’est tenue aujourd’hui avec les clubs. Si au cours du dernier week-end de juin la Ligue 19/20 n’a plus été disputée, elle ne le fera plus jamais.

Ce serait le pire scénario possible, mais ce n’est pas inimaginable. Les suspensions de différentes compétitions sportives nous invitent à penser que la Ligue ne reviendra que fin mai ou début juin. au mieux. Par exemple, Wimbledon devait avoir lieu du 29 juin au 12 juillet et a déjà été suspendu.

Les pertes économiques seraient énormes

Les clubs espagnols se préparent à ce qui pourrait être le plus gros revers économique de ces dernières années. Plusieurs clubs espagnols ont déjà pris un ERTE pour tenter d’améliorer leur situation financière, comme Barcelone ou l’Atlético de Madrid, entre autres.

Si la fin définitive des première et deuxième divisions espagnoles est confirmée, il ne resterait plus qu’à définir comment tout se termine, même s’il semble que les clubs préfèrent que tout recommence à zéro.