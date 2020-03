La ligue française suspendue pour coronavirus et Bundesliga … à partir de mardi

La Bundesliga et la Ligue française de football professionnel a décidé de suspendre ses championnats. Le football allemand se tiendra ce week-end à huis clos, bien qu’à partir de mardi, il se réunira à nouveau pour prendre la décision finale. L’idée est qu’il n’y aura pas de compétition avant le 2 avril. La ligue française est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

La Ligue de football professionnel en France a décidé de suspendre immédiatement le sport roi et “Jusqu’à nouvel ordre” Ligue 1 et Ligue 2 en raison de la crise des coronavirus. La décision a été prise par le conseil d’administration téléphonique. La France a décidé “à l’unanimité” de suspendre la ligue, à l’instar du football italien et espagnol.

À l’heure actuelle, la Premier League est l’une des rares ligues majeures qui se joue encore. La chose logique serait que des mesures soient prises dans les prochaines heures, mais la dernière décision est de garder le football ouvert.