La Ligue majeure de baseball existera-t-elle en 2030?

Le baseball semble radicalement différent en 2020 qu’en 2010. En quoi les 10 prochaines années pourraient-elles tenir? Le nouveau format des séries éliminatoires va-t-il grandir ou détruire le sport? Les jeux robotisés et les jeux de cinq heures pourraient-ils devenir la norme? La MLB existera-t-elle même au tournant de la prochaine décennie? Jeudi, The Ringer examine ces questions alors que nous essayons de déterminer à quoi ressemblera le baseball en 2030.

À quoi ressemblera le baseball en 2030? Comment vieillira Mike Trout? Comment évolueront les lanceurs? Quelles nouvelles technologies vont émerger et comment auront-elles un impact sur le jeu? Comment ce sera de voir un match en personne? Ou à la télé?

Toutes ces questions sont amusantes – et celles auxquelles The Ringer tente de répondre – mais autant que je veuille commencer à graver le nom d’Adley Rutschman sur une plaque MVP, nous prenons un peu d’avance. Rien ne garantit que la MLB existera même dans 10 ans – du moins pas comme elle le fait actuellement.

Cela ne veut pas dire qu’une calamité est susceptible d’effacer le sport de la surface de la planète au cours de la prochaine décennie; plutôt l’inverse. Dix ans, ce n’est pas très long pour une institution dotée d’immenses ressources financières et d’une telle inertie sociale. Après tout, le contrat de Bryce Harper ne sera même pas terminé à la fin de la saison 2030. Mais il serait naïf de supposer que, simplement parce que le baseball est grand, riche et bien ancré, il est imperméable aux tendances culturelles, économiques et environnementales.

Les 40 dernières années du paysage américain du sport professionnel ont été exceptionnellement – et peut-être de manière insoutenable – stables. Les adversaires de la LNH, de la NFL et de la NBA sont apparus entre les années 1960 et le début des années 1980, mais aucune des ligues sportives majeures enracinées n’a été éliminée par un compétiteur. Et même si le développement des frontières dans les sports d’équipe professionnels (à savoir le football, le basket-ball féminin et le hockey féminin) a entraîné l’incertitude de toute nouvelle entreprise, les quatre grandes ligues n’ont pas vu une franchise s’éteindre depuis les Cleveland Barons et les North Stars du Minnesota de la LNH a fusionné en 1978. Le baseball a connu des hauts et des bas, et les franchises ont déménagé, mais toutes les équipes de la MLB qui ont joué dans l’année de la première série mondiale, 1903, sont toujours en activité aujourd’hui.

Comme tous les sports des ligues majeures, le baseball s’est développé au cours des quatre dernières décennies, ajoutant de nouveaux clubs et trouvant de nouveaux marchés pour tirer des revenus. Même depuis le dernier cycle d’expansion en 1998, les valeurs des franchises et les accords de diffusion ont explosé, et la ligue fonctionne avec la conviction que la croissance est inévitable. C’est l’une des hypothèses sous-jacentes de la société américaine sous notre marque de capitalisme libéral, mais dans ce cas, c’est une hypothèse dangereuse à faire.

À l’heure actuelle, deux des principales activités lucratives pour MLB sont les droits de télévision et l’investissement dans des équipes de commanditaires. L’augmentation dans le premier a été alimentée par la pensée que les sports en direct sont l’une des rares choses que les téléspectateurs ne peuvent pas passer dans le temps pour éviter les publicités. En 2018, Fox a refait surface avec la ligue pour 5,1 milliards de dollars sur sept ans, à partir de 2022, et ce n’est que pour une poignée de jeux télévisés à l’échelle nationale. MLB a également vendu des droits de diffusion nationaux à ESPN et Turner, et chacun des 30 clubs a un contrat de télévision de plusieurs dizaines de millions de dollars depuis des décennies – certains clubs possèdent même une partie ou la totalité d’un réseau sportif régional. Au total, cela représente des dizaines de milliards de dollars, la ligue compte non seulement sur son existence, mais sur sa croissance au cours de la prochaine décennie.

Ensuite, il y a des investisseurs qui achètent de petites parts de franchises individuelles pour tenter de capitaliser sur les valeurs explosives des équipes. Beaucoup de ces investisseurs viennent du monde du private equity, les gens qui ont au cours des dernières décennies emprunté d’immenses sommes d’argent pour acheter des sociétés, déchargé la dette sur l’entreprise elle-même et réduit les services et le personnel avant de vendre la cosse de la entreprise hors pièces. C’est devenu un truisme qu’Internet ait tué le journalisme dans les journaux, ou que la génération Y ait tué une chaîne de magasins de détail ou autre, mais dans de nombreux cas, ces institutions ne sont pas simplement mortes, mais ont été massacrées et récupérées dans des rachats à effet de levier. En fait, l’un des principaux architectes du démantèlement des journaux américains au 21e siècle, Bruce Sherman, est désormais propriétaire des Miami Marlins.

Aussi improbable que MLB subirait un sort similaire à l’improviste, il n’est guère exclu que nous voyions une bulle des technologies des communications ou un krach boursier déclenché par une spéculation économique à courte vue. Une de ces choses ou les deux ont tendance à se produire tous les dix ou deux ans. Si les bénéfices ou la valeur des franchises ne continuent pas d’augmenter, le fardeau incombera aux consommateurs pour combler la différence, ce qui rendrait un jeu déjà coûteux encore plus.

Alors que les tribunaux de la MLB diffusent des droits et des investissements fortement mobilisés, il exclut les fans ordinaires et adopte des politiques de black-out bizarres sur ses services de streaming. MLB.tv est presque sans valeur dans l’État de l’Iowa, où de nombreuses équipes du Midwest sont occultées bien qu’elles n’apparaissent pas sur le câble local, et à partir de 2020, le service de streaming de la ligue ne diffusera pas de matchs des Blue Jays nulle part au Canada. (Peut-être que les fans se rendront à Toronto depuis Saskatoon ou Calgary pour voir les Jays en personne s’ils ne peuvent pas les voir en streaming.)

Non seulement ces développements ne tiennent pas compte des fans de la classe ouvrière qui consommeraient le sport s’ils en avaient les moyens, mais ils ont également mis la prochaine génération à genoux. Combien de fans de baseball nés dans les années 1970, 1980 et 1990 ont été élevés du berceau pour aimer le jeu par un parent ou un parent qui les a amenés aux jeux? Et combien de ces fans peuvent se permettre d’emmener leurs propres enfants à un match de MLB aujourd’hui? Ces enfants grandiront-ils pour devenir des adultes amoureux du baseball?

La fréquentation régulière de l’enfance dans un stade de baseball MLB n’est guère une condition préalable au fandom; J’ai moi-même mis les pieds dans un stade MLB pour la première fois à l’âge de 14 ans. Mais j’ai aussi grandi en jouant au jeu, et mes parents et grands-parents m’ont emmené à des dizaines de matchs de ligue mineure, qui étaient une sortie beaucoup plus abordable pour une famille de la classe moyenne avec plusieurs enfants fous de baseball. Malheureusement, le baseball pour les jeunes, en particulier le baseball de haut niveau, devient de plus en plus la province des riches. En ce qui concerne les ligues mineures, ce dernier bastion du baseball en tant que pilier de la communauté des petites villes, eh bien, la MLB chercherait à éliminer 42 équipes afin de réduire les coûts.

Entre-temps, la MLB et le syndicat des joueurs sont à un moment de tension extrême. Les joueurs sont privés de revenus records car l’agence libre a stagné, et avec le CBA actuel qui expire en 2021, il est possible qu’un lock-out ou une grève se profile à l’horizon. Personne au baseball n’a besoin de se rappeler des dommages qu’un arrêt de travail prolongé peut causer à un sport; les World Series annulées lors de la grève de 1994 ont laissé une cicatrice psychique indélébile sur le match. Mais ce n’est même pas le meilleur rappel contemporain de la façon dont une interruption momentanée peut faire dérailler tout le parcours culturel d’une ligue.

En juin 1994, à peine deux mois avant la grève de la MLB, Sports Illustrated a publié une célèbre couverture intitulée “Pourquoi la LNH est-elle chaude et la NBA non?” La pièce a examiné la possibilité que la LNH remplace la NBA – qui à l’époque arborait une version laide et violente du basket-ball – en tant que troisième ligue la plus populaire en Amérique. Cet automne, la LNH a mis ses joueurs en lock-out. À la fin des années 1990, le piège de la zone neutre et l’arbitrage laxiste ont transformé le hockey en un désordre turgescent. Le score a traversé le plancher et une «ère de la rondelle morte» de longue date a commencé. En 2004, les propriétaires ont de nouveau mis les joueurs en lock-out, cette fois pour une saison entière, puis ont signé un mauvais contrat de télévision nationale qui a retiré le hockey d’ESPN et l’a transféré à Versus, une chaîne câblée de second ordre. Même si le hockey est depuis devenu plus rapide et plus amusant qu’il ne l’a été en 20 ans, la LNH regarde actuellement par-dessus son épaule au soccer, tandis que la NBA a dépassé la MLB en tant que deuxième ligue la plus populaire des États-Unis.

Comme les choses peuvent vite changer.

Une grande partie du discours «le baseball est en train de mourir» est superficiel et sans gravité; aucune quantité de commentaires de couleur grincheux ou d’athlètes à deux sports qui choisissent le football ne tueront le jeu. Pourtant, ce serait une erreur d’ignorer les graves problèmes à long terme que MLB crée en recherchant un gain financier à court terme. Ces problèmes ne sont pas spécifiques au baseball – ce sont des manifestations de problèmes endémiques dans tous les secteurs de la société américaine. Mais le baseball est toujours vulnérable aux forces qui menacent la société américaine dans son ensemble, même si ces forces échappent au contrôle de ceux qui dirigent le sport.

Le baseball dans son ensemble résistera presque certainement aux 10 prochaines années, voire aux 100 prochaines années, sous une forme ou une autre. Lincoln Mitchell a préfacé son livre de 2016 Will Big League Baseball Survive? en écrivant: «Les questions de savoir si le baseball des grandes ligues survivra et si le baseball lui-même survivra sont deux questions distinctes. Si le baseball de grande ligue disparaît ou change de façon spectaculaire, le baseball professionnel sera probablement joué aux États-Unis à un niveau raisonnablement élevé, mais il peut être organisé différemment. »

Depuis que Mitchell a écrit son livre, les priorités économiques de la ligue et du pays ont évolué pour faire en sorte que certaines de ses préoccupations – comme l’émergence potentielle d’un concurrent mondial ou la baisse de la participation des jeunes – semblent positivement étranges. La guerre et la maladie n’ont jamais forcé la MLB à fermer, mais elles ont forcé d’autres sports à le faire dans le monde. Le niveau mondial de la mer n’a pas encore atteint le point où une ville MLB est menacée, et ce ne sera pas le cas d’ici 2030. Mais même si les Yankees ne passeront pas à travers le Dust Bowl dans 10 ans, le changement climatique modifie déjà le calendrier … il y a à peine trois ans que les Astros ont dû temporairement abandonner leur terrain de jeu lorsque Houston a sombré sous l’ouragan Harvey. De plus en plus est certainement à venir.

Selon toute vraisemblance, le baseball en 2030 ressemblera beaucoup au baseball aujourd’hui. Mais il serait ignorant de supposer que cette grande ligue durera éternellement juste parce qu’elle a duré aussi loin. C’est le genre de chose que les gens disent des institutions juste avant leur effondrement.